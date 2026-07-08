藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

致癌油風暴延燒，賴清德總統日前宣示將究責，台北市長蔣萬安、多名國民黨立委要求中央應道歉。

王世堅下午出席民進黨中常會前受訪指出，當前追根究柢最要緊，中央和地方各自有要分擔的責任，食安問題絕非任一方能一肩扛下。中央負責法令訂定、追蹤、監督管理及邊境管理，但造成事件延燒，地方政府也有一定責任，雙方就是按照食安法規定，該怎樣就怎樣，先把事情查到水落石出才最重要。

「我倒不認為這個時候是道歉的時候，這個時候是解決問題的時候。」王世堅說，社會期望政府解決問題，如果道歉能解決問題那也好，但毒油造成多少人身體危害，不是道歉就算了，道歉以後還要究責。

至於石崇良作為衛福部長，是否要為毒油事件下台，王世堅說，在野黨立場當然認為出事就下台負責，但必須要看事件的情節輕重，石崇良過去針對食安也有許多做得很好的部分，但是否功過相抵或下台負責，他認為要待事情水落石出，該是誰的責任，誰再來負責。

王世堅表示，下台是最簡單的方式，也是最廉價的方式，下台就可以解決毒油的問題？顯然並非如此；當前事件還在延燒，需要衛福部的專業領導，看如何將事件止住，否則到時每個人都受害，「我倒不認為現在是誰要下台的時候，那到時候誰該下台，還說不定」。