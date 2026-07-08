快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

致癌油風暴延燒，賴清德總統日前宣示將究責，台北市長蔣萬安、多名國民黨立委要求中央應道歉。

王世堅下午出席民進黨中常會前受訪指出，當前追根究柢最要緊，中央和地方各自有要分擔的責任，食安問題絕非任一方能一肩扛下。中央負責法令訂定、追蹤、監督管理及邊境管理，但造成事件延燒，地方政府也有一定責任，雙方就是按照食安法規定，該怎樣就怎樣，先把事情查到水落石出才最重要。

「我倒不認為這個時候是道歉的時候，這個時候是解決問題的時候。」王世堅說，社會期望政府解決問題，如果道歉能解決問題那也好，但毒油造成多少人身體危害，不是道歉就算了，道歉以後還要究責。

至於石崇良作為衛福部長，是否要為毒油事件下台，王世堅說，在野黨立場當然認為出事就下台負責，但必須要看事件的情節輕重，石崇良過去針對食安也有許多做得很好的部分，但是否功過相抵或下台負責，他認為要待事情水落石出，該是誰的責任，誰再來負責。

王世堅表示，下台是最簡單的方式，也是最廉價的方式，下台就可以解決毒油的問題？顯然並非如此；當前事件還在延燒，需要衛福部的專業領導，看如何將事件止住，否則到時每個人都受害，「我倒不認為現在是誰要下台的時候，那到時候誰該下台，還說不定」。

石崇良 王世堅 卓榮泰 致癌沙拉油 苯駢芘 中聯油脂 食安 姜至剛

延伸閱讀

毒油食安風暴 藍促卓揆赴立院專案報告

致癌油風暴 莊瑞雄：行政部門、業者該負責的都跑不掉

藍委抗議食安消極 立法院通過譴責案

質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

相關新聞

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

毒油事件延燒 賴清德要求該法案就法辦、促食安法修法

中聯油品致癌物超標案，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會提出四點裁示。他重申，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應共同合作；民進黨立院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，讓未來食品安全的保障，能夠更進一步提升。

從客運虧損到花蓮線停飛 交通政策該按下「重新整理」

電腦運作久了、系統開始卡頓，多數人的第一個動作就是按下鍵盤上的F5，重新整理畫面，這一按下去，不代表一切重新開始，而是讓系統依照現在的狀態重新載入，修正已經不符合現況的資訊。如今，台灣面對國道客運長年虧損、航空公司申請停飛虧損嚴峻的花蓮線，也代表台灣的交通政策到了該按下「F5」鍵的時候。

【即時短評】高雄警分局長因死亡車禍調職 交通治理該誰背鍋？

高雄市湖內警分局轄區1個月發生3起死亡車禍，造成4人死亡，引發地方對交通安全的高度關注。上任僅半年的湖內警分局長李明達，因此與鹽埕警分局長對調，成為警界少見因轄區交通事故而被調職的高階警官。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

【重磅快評】5000元成長津貼蓋牌？藍白版比價效應來了

「比價效應」浮現？繼無人機條例之後，在野陣營針對賴政府強推的成長津貼，打算搶在周五行政院行政執行前完成立法三讀，藍白版本與政院版其實各有優劣，大家都拿出來檢視、討論，未嘗不是一件好事，只是執政黨若慣性不改，偏要把福國利民的好事當成選戰在打，絕非國人之福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。