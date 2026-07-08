雙北民進黨議員訪美國芝加哥 深化民主交流

民進黨新北市議員李宇翔，近日與台北市議員顏若芳、林延鳳，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰、FAPA Illinois分會長Clark及理事Dr. Yang等人，前往美國芝加哥與當地友台市議員交流，並參訪芝加哥市政府及市議會，盼透過地方城市與人民交流，深化台美民主夥伴情誼。

李宇翔表示，芝加哥是全美第三大城市，也是美國重要的經濟、交通與多元文化重鎮，此行與曾訪問台灣的芝加哥市議員Scott Waguespack、Raymond Lopez，以及芝加哥市議會經濟、資本與技術發展委員會主席Derrick G. Curtis、市議員David Moore等人深入交流。

李宇翔指出，面對全球民主陣營的挑戰，透過地方城市交流，讓世界更認識台灣，並了解台灣的民主與城市治理。

他表示，交流過程中分享台灣及雙北的城市治理經驗，雙方也就城市預算、警政體制、選舉制度、都市發展及經貿投資等議題交換意見，並實地參訪芝加哥市政府及市議會。

李宇翔說，民主夥伴之間的情誼，不只存在於國會外交，透過城市與城市、人民與人民的交流，更能深入扎根。他也表示，未來將持續努力，讓台灣被更多國際友人看見，也讓台美關係在地方層級更加緊密、更加堅定。