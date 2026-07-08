快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委抗議食安消極 立法院通過譴責案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團8日在衛環委員會動員，抗議衛福部處理中聯沙拉油案件不力，官員應下台負責。直播截圖
國民黨團8日在衛環委員會動員，抗議衛福部處理中聯沙拉油案件不力，官員應下台負責。直播截圖

國民黨委員8日在質詢前集體抗議衛福部處理中聯沙拉油事件！在質詢前，多位藍委集結在講台前、高舉手牌、沙拉油桶，要求衛福部長石崇良道歉、下台。抗議完後多位委員還包圍石崇良，要求給出回應，但石崇良僅表示「檢方已經介入」，並沒有道歉，讓藍委批評不斷。

立法院衛環委員會8日邀衛福部長石崇良等官員專題報告「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」並備質詢。

毒油害台、院長下台

會前國民黨團發動動員，除了衛環委員會的委員到齊外，還有羅廷瑋、黃健豪、許宇甄、林沛祥與王鴻薇等非本委的國民黨立委也到現場高舉手牌聲援，並拿著沙拉油的空桶送給石崇良，要求行政院長卓榮泰、石崇良與食藥署長姜志剛為此案下台負責。

「毒油害台、院長下台！」國民黨立委群起高喊口號，石崇良對此面色鐵青、一言不發，隨後也僅表示「檢方已經介入」。藍白黨團還通過臨時動議，批評相關官員忙於選舉、不顧民生，應該下台負責，民進黨立委如林月琴與范雲等人雖以程序為由抗議，但最終經過表決還是通過了譴責案。

下架政困擾基層

國民黨立委羅廷瑋痛批，一開始衛福部不願公布使用產品的廠商名單，後來即使公布了，卻說20%以下不用下架，「其實毒油經過稀釋還是毒油」，即使不會致癌，但民眾還敢食用嗎？同黨立委黃健豪也說，衛福部都說有發布新聞稿、開記者會，但政策一變再變，而專案報告卻只有少少幾頁，應該徹底檢討。

「是廠商延遲通報！」面對國民黨立委陳菁徽質疑，石崇良仍堅持表示，中聯5月13日就驗出有問題，但6月30日才進行通報，造成這麼大的損失，衛福部已經重罰。

這讓陳菁徽批評，石崇良不願對此負責或道歉，此外，下架政策一變再變，讓基層公務員困擾，石崇良回應說，下架政策是依據專家會議結論，隨後因為基層反映難執行而進行調整。

【更多精采內容，詳見

立法院 石崇良 羅廷瑋 致癌沙拉油

延伸閱讀

質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

影／不滿衛福部處理致癌油慢半拍 藍委要求卓榮泰及石崇良下台

致癌油風暴立院通過臨時動議 要求行政院長、衛福部長、食藥署長下台

轟衛福部毒油報告只給兩張A4紙 王鴻薇：敷衍全國人民

相關新聞

【即時短評】高雄警分局長因死亡車禍調職 交通治理該誰背鍋？

高雄市湖內警分局轄區1個月發生3起死亡車禍，造成4人死亡，引發地方對交通安全的高度關注。上任僅半年的湖內警分局長李明達，因此與鹽埕警分局長對調，成為警界少見因轄區交通事故而被調職的高階警官。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

【重磅快評】5000元成長津貼蓋牌？藍白版比價效應來了

「比價效應」浮現？繼無人機條例之後，在野陣營針對賴政府強推的成長津貼，打算搶在周五行政院行政執行前完成立法三讀，藍白版本與政院版其實各有優劣，大家都拿出來檢視、討論，未嘗不是一件好事，只是執政黨若慣性不改，偏要把福國利民的好事當成選戰在打，絕非國人之福。

問題油燒出政治責任？馬文君點名兩首長下台：別再拿烤肉轉移焦點

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標持續延燒，受影響業者已擴及全台360家。立委馬文君質疑，事件與十多年前的強冠地溝油事件如出一轍，政府當年承諾強化油品源頭管理及建立追溯制度，如今卻再次爆發重大食安風暴，制度漏洞始終未真正補上。

轟衛福部毒油報告只給兩張A4紙 王鴻薇批敷衍全國人民

毒油風暴擴大，立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部長石崇良、教育部及經濟部，進行專案報告。國民黨立委王鴻薇批專報內容只給薄薄2張A4紙，連媒體報導篇幅都比衛福部報告多，她直呼「敷衍全國人民嗎？」

雲台會 蕭旭岑：任何去中化的做法 都違背台灣民眾天性與利益

國民黨副主席蕭旭岑今在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞表示，台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。