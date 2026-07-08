藍委抗議食安消極 立法院通過譴責案

國民黨委員8日在質詢前集體抗議衛福部處理中聯沙拉油事件！在質詢前，多位藍委集結在講台前、高舉手牌、沙拉油桶，要求衛福部長石崇良道歉、下台。抗議完後多位委員還包圍石崇良，要求給出回應，但石崇良僅表示「檢方已經介入」，並沒有道歉，讓藍委批評不斷。

立法院衛環委員會8日邀衛福部長石崇良等官員專題報告「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」並備質詢。

毒油害台、院長下台

會前國民黨團發動動員，除了衛環委員會的委員到齊外，還有羅廷瑋、黃健豪、許宇甄、林沛祥與王鴻薇等非本委的國民黨立委也到現場高舉手牌聲援，並拿著沙拉油的空桶送給石崇良，要求行政院長卓榮泰、石崇良與食藥署長姜志剛為此案下台負責。

「毒油害台、院長下台！」國民黨立委群起高喊口號，石崇良對此面色鐵青、一言不發，隨後也僅表示「檢方已經介入」。藍白黨團還通過臨時動議，批評相關官員忙於選舉、不顧民生，應該下台負責，民進黨立委如林月琴與范雲等人雖以程序為由抗議，但最終經過表決還是通過了譴責案。

下架政困擾基層

國民黨立委羅廷瑋痛批，一開始衛福部不願公布使用產品的廠商名單，後來即使公布了，卻說20%以下不用下架，「其實毒油經過稀釋還是毒油」，即使不會致癌，但民眾還敢食用嗎？同黨立委黃健豪也說，衛福部都說有發布新聞稿、開記者會，但政策一變再變，而專案報告卻只有少少幾頁，應該徹底檢討。

「是廠商延遲通報！」面對國民黨立委陳菁徽質疑，石崇良仍堅持表示，中聯5月13日就驗出有問題，但6月30日才進行通報，造成這麼大的損失，衛福部已經重罰。

這讓陳菁徽批評，石崇良不願對此負責或道歉，此外，下架政策一變再變，讓基層公務員困擾，石崇良回應說，下架政策是依據專家會議結論，隨後因為基層反映難執行而進行調整。

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