綠責在野杯葛NCC 政院未提名才是主因

行政院已經8個月沒有提名新的NCC委員！加上現存的3位委員將於7月底屆期任滿，民進黨團批評，「若NCC委員都走光將影響人民權益」，國民黨團則呼籲行政院儘速提名才是正辦！總之，提名名單沒有出來之前，一切都是口水戰。

NCC將鬧空城

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，目前NCC委員目前7缺4，如行政院未能提名人選，並經立法院同意通過，屆時恐鬧空城。民進黨團幹事長莊瑞雄便表示，如果最後人都走光了，新媒體該如何審查？NCC牽涉人民基本權益，盼在野黨不該過分抵制。

但國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄反批，行政院依法應該在4月底前就提出NCC委員人選，並送交立院審查，但目前行政院都還未送出人選，不知道是找不到專業中立的人選，還是只想找立場偏向綠營的人選？許宇甄呼籲行政院儘速提出專業中立的人選，只要是合格、專業、中立的人選，國民黨團一定會給予通過。

新委員遲未出爐

回顧NCC委員提名歷程，2024年在總統賴清德上台前，民進黨政府就已提名前副主委翁柏宗為主委，副主委陳炳宏，委員羅慧雯與詹懿廉，但因各黨對於《通傳會組織法》修法（刪除延任條款）意見分歧，且在野黨反對翁柏宗代理主委等爭議，導致此份人事案遲未排審。政院最終於2025年6月撤回此名單，代表政府對提名的爭議亦心知肚明。

行政院雖在同年7月再次提名，名單包括新主委蔣榮先、副主委程明修與新委員黃葳威，但因被在野黨批評為「御用學者」的羅慧雯再次上榜，讓在野黨相當不滿，因此在11月的人事權投票中全數遭到封殺。行政院至今都沒有提出新人選，行政院長卓榮泰今年4月14日曾表示會盡力，但最後還是沒有下文。但台灣傳播人才這麼多，不可能找不出委員人選。

提名欠缺朝野溝通

其實人事權提名不見得都會遭到在野黨封殺，包括考試委員只有1人未通過，中選會也通過了執政黨提名的主委游盈隆，以及在野黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。講白點，如今朝小野大的局勢下，人事權怎麼可能不需要與在野黨妥協？執政黨與行政院自己不提名，等到委員快卸任時又怪藍白不通過？

從大法官、中選會、考試委員到NCC，執政黨均可開放各界推薦，以增加通過的機會？畢竟與其一直提名自己的人被打槍，也許可以好好思考如何提名才有機會過關。且藍白否決人選已經是8個月前的事情，政院應該依法儘速提名人選。

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