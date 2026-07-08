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【重磅快評】5000元成長津貼蓋牌？藍白版比價效應來了

聯合報／ 主筆室
賴清德總統520宣布政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月領5000元，但政院至今未公布要點，藍白打算先推特別條例。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統520宣布政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月領5000元，但政院至今未公布要點，藍白打算先推特別條例。圖／聯合報系資料照片

「比價效應」浮現？繼無人機條例之後，在野陣營針對賴政府強推的成長津貼，打算搶在周五行政院行政執行前完成立法三讀，藍白版本與政院版其實各有優劣，大家都拿出來檢視、討論，未嘗不是一件好事，只是執政黨若慣性不改，偏要把福國利民的好事當成選戰在打，絕非國人之福。 

無人機條例朝野攻防激烈，但也開了政黨競爭的新局。除了政院版、綠委版，國民黨及民眾黨提出版本全部交付委員會聯席審查。外界看來，在野黨版本甚至不輸政院版，即使有綠委酸味十足稱「歡迎」藍白提無人機條例、「願意吃後悔藥沒關係」，但也有綠委表達對藍白重視無人機專法的「正向肯定」。從政黨良性競爭角度來看，至少是好事。

近日藍白力拚搶在行政院公布執行命令前立法三讀通過特別條例，自有其政治盤算，外界解讀意在搶奪政策主導權，避免政績被執政黨整碗端去，透過加速修法，推動台灣未來帳戶法案調整為「發現金、政府幫存款並行」的模式與執政黨互別苗頭，藉此爭取民意，為年底選舉加分。

和無人機條例不同的是，依法律位階而言，法律優於行政命令，藍白針對少子化、育兒補助力推的台灣未來帳戶特別條例是高於行政命令；換句話說，如果特別條例三讀通過，總統賴清德520拋出的「0到18歲成長津貼」就只是行政命令，恐怕就得暫時擱置。問題是，行政院會乖乖「就範」嗎？

依賴卓體制慣性，很難期待行政院這次會依法行政。在賴卓的公事包裡早已備好各項武器，包括祭「不副署」反制三讀法律案、 聲請釋憲並暫時處分凍結法案執行、堅持不編列配合藍白版本的預算、行政機關制定施行細則實質政院版本...。總之，戲法人人會變，只是民進黨花樣特別多，絕不會讓藍白稱心如意。

不過，賴清德是在520宣布要發放5000元成長津貼，既已打算跳過立法院，以行政命令來執行，但是行政院卻未即時提出執行要點，顯然事先準備不足，甚至可說是過於倉促，以致於賴清德都宣布快兩個月了，行政院還沒有端出菜來；另一種可能是行政院早有腹案，只是刻意蓋牌。

站在民眾立場，不管是藍白的特別條例還是行政院的執行要點，只要早領、領得多、領得久，要執行那個版本並非重點；但就兩個版本而言，由於牽涉金額大，更攸關政策成敗，自應詳細檢視，甚至比較、調整出最佳方案，才是全民之福。 

從具體可行角度而言，兩個版本各有優劣，政院版撥款速度快，會讓年輕人「當下有感」，藍白版涉及兒童開戶、投資信託帳戶管理平台架設等，制度建立較複雜，但就財政永續而言，藍白版本較具保障，並而非短期撒幣而已；此外，政院版一年要花2000億元公帑，而藍白版本約數百億元，對國庫壓力較小。

總結來說，追求當下有感，政院版本具體可行，但若從財政紀律、強迫儲蓄、培育孩子未來資產的角度來看，藍白版本更具長期執行的可行性，這些都可以透過公聽會、立法院審查以及公民團體討論逐一檢視、比較，執政黨不想早早公布執行要點，說穿了就是怕先亮底牌被抓到漏洞，選擇且戰且走，持續蓋牌至選舉投票前夕，盤算的是鈔票換選票，未免太權謀。   

無人機 行政院 政治

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