問題油燒出政治責任？馬文君點名兩首長下台：別再拿烤肉轉移焦點

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標持續延燒，受影響業者已擴及全台360家。立委馬文君質疑，事件與十多年前的強冠地溝油事件如出一轍，政府當年承諾強化油品源頭管理及建立追溯制度，如今卻再次爆發重大食安風暴，制度漏洞始終未真正補上。

馬文君指出，食藥署6月底已接獲通報，卻歷經約一周才全面啟動應變機制，家長擔心孩子吃下受影響食品，消費者也無法掌握哪些產品安全，地方政府只能一邊清查、一邊預防性下架，同時等待中央公布產品流向資訊，中央資訊公開宛如「擠牙膏」。

她表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰直到事件延燒後才出面向社會說明，雖強調守護食安，卻未交代第一時間為何未採取更積極作為，也未說明危機處理決策過程。

對於食藥署說明苯駢芘風險時，以「吃一次烤肉可能攝取更多」作為比較，馬文君說，民眾真正關心的並非烤肉與沙拉油哪一種風險較高，而是問題油品為何流入市場、還有哪些食品受到影響，以及政府應負起哪些行政責任，而非急著替風險辯解。

馬文君表示，食安事件不能等到輿論發酵才補破網，如果每次都要等地方政府先行清查、預防性下架，中央才陸續公布流向、擴大回收，不僅錯失危機處理黃金時間，也將削弱民眾對政府食安把關的信任。

她呼籲行政院應完整交代事件始末，全面公布問題油品流向，徹底檢討油品源頭管理制度，並向全民公開道歉。她認為，這起重大食安事件從通報、應變到資訊公開，中央明顯失職，不能僅以一句「檢討改進」帶過，並點名衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛應為食安把關失靈及危機處理失當負起政治責任。