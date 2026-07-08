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轟衛福部毒油報告只給兩張A4紙 王鴻薇：敷衍全國人民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大，立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部長石崇良、教育部及經濟部，進行專案報告。國民黨立委王鴻薇批專報內容只給薄薄2張A4紙，連媒體報導篇幅都比衛福部報告多，她直呼「敷衍全國人民嗎？」圖／王鴻薇臉書
毒油風暴擴大，立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部長石崇良、教育部及經濟部，進行專案報告。國民黨立委王鴻薇批專報內容只給薄薄2張A4紙，連媒體報導篇幅都比衛福部報告多，她直呼「敷衍全國人民嗎？」圖／王鴻薇臉書

毒油風暴擴大，立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部石崇良、教育部及經濟部，進行專案報告。國民黨立委王鴻薇批專報內容只給薄薄2張A4紙，連媒體報導篇幅都比衛福部報告多，她直呼「敷衍全國人民嗎？」

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油遭檢出苯駢芘超標4倍，相關產品流向下游泰山、福壽、福懋油3家業者，衛福部食藥署原認定疑慮油品製成的食品成品不必下架，挨罵後先是要求使用2成致癌油業者需預防性下架。石崇良昨日又宣布使用致癌油比率低於20%者，須於8日午夜前完成預防性下架，統計共175項產品。

立法院衛環委員會今邀請石崇良、教育部及經濟部，就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇說，此事是國內食安重大危害事件，尤其衛福部危機處理政策反覆，更是引起眾怒。同樣是食安風暴，過去民進黨標準是「總統道歉、院長下台」。

王鴻薇表示，但今天專案報告，只給薄薄2張A4紙，媒體報導篇幅都比衛福部報告多，就連昨天新增通報泰山的癌油，也沒有出現在報告裡，這是又在蓋牌，敷衍全國人民嗎？

衛福部 王鴻薇 石崇良 致癌沙拉油 食安 立法院

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