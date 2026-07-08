賴總統盼深化合作 瓜地馬拉議長：永遠是台忠誠朋友

總統賴清德今天接見瓜地馬拉共和國國會議長康崔拉斯表示，台灣和瓜地馬拉是兄弟之邦，瓜地馬拉除了穩健推動晶片之路的國家發展戰略，跟台灣的經貿連結也更加深化，盼持續深化邦誼，共創繁榮發展；康崔拉斯強調，瓜地馬拉國會是台灣永遠的好朋友、忠誠的朋友。

賴總統上午在總統府接見瓜地馬拉共和國國會議長康崔拉斯（Luis Alberto Contreras Colíndres，另譯：康特雷斯）。

賴總統提到，康崔拉斯與在座多位議員都是第一次來訪，相信藉由此行將更加了解台灣。感謝訪賓以行動深化兩國國會交流，並再次向國際社會展現兩國深厚邦誼。

賴總統說，台灣和瓜地馬拉是兄弟之邦，這些年來不斷深化合作關係，不論在醫療照顧、產業發展或經貿交流等各領域，都有豐碩成果。

賴總統表示，去年6月，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷來台國事訪問，不僅重申兩國良好雙邊關係，也表達雙邊合作的新方向。當時，他和阿雷瓦洛共同簽署半導體合作意向書，並見證兩國簽署合作文件，建立政治協商機制，持續促進雙邊投資合作。

總統說，在兩國交流和努力之下，瓜地馬拉除了穩健推動晶片之路的國家發展戰略，跟台灣的經貿連結也更加深化；瓜地馬拉最近連續2年對台出口達到1億3000萬美元，展現兩國龐大合作能力。

他說，瓜地馬拉是台灣第一大蔗糖與第四大咖啡供應國，來自瓜地馬拉的優良農產品，早已成為許多台灣民眾生活一部分。未來會持續鼓勵更多台灣廠商將瓜地馬拉作為布局南美市場的重要樞紐，持續深化邦誼也共創繁榮發展。

賴總統並感謝康崔拉斯在今年5月簽署友台決議，支持台灣參與聯合國體系及世界衛生組織，感謝瓜地馬拉國會的強力聲援，共同支持台灣國際參與。

總統期待台灣和瓜地馬拉繼續並肩同行，在國際上相互扶持，共同促進兩國及世界的進步與繁榮。

康崔拉斯隨後致詞表示，瓜地馬拉國會非常愛台灣，是台灣永遠的好朋友、忠誠的朋友；這是強化台瓜兩國雙邊歷史邦誼以及合作關係非常重要的歷史時刻。

康崔拉斯說，台灣無論是在社會發展、創新或是經濟成長等諸多領域，都是激勵人心的國家典範。台灣向世界證明透過堅定的毅力、遠見以及勤奮的努力，可以造就非常卓越的成果。

康崔拉斯表示，作為瓜國人民的代表，瓜國的國會重申繼續與台灣攜手合作的堅定立場；更期待藉由此次訪問，進一步地強化台瓜兩國的策略聯盟，繼續開創共享繁榮的未來，「我們永遠會是台灣的朋友」。