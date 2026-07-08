快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲台會開幕致詞 蕭旭岑：去中化違背台灣民眾天性與利益

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞。圖／國民黨提供
國民黨副主席蕭旭岑今在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞。圖／國民黨提供

國民黨副主席蕭旭岑今在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞表示，台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益。

蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文祖籍雲南普洱，可以說是雲南的女兒，他代表鄭麗文向雲南鄉親表達親切的問候。去年他帶了一批台灣青年學子來到昆明、大理、麗江交流，當孩子們登上4680公尺海拔的玉龍雪山，看到錦繡河山壯闊的景象，以及親身感受雲南在少數民族融合工作的努力，體會中華民族是一個凝聚包容的民族，都讓這些台灣的孩子留下終身難忘的記憶。

蕭旭岑說，他身為國民黨副主席與終身黨員，來到雲南，首先就想到雲南在中國近現代歷史上的輝煌事蹟，還有國民黨和雲南的深厚淵源。1915年12月25日，雲南軍民打響討袁護國戰爭的第一槍，「護國軍」以一隅之力撼動天下，成功保衛辛亥革命締造的共和體制。1944年9月14日，中國遠征軍在廣大雲南軍民的支持下，光復騰衝這座歷史名城，打贏抗戰以來，將侵略者趕出國境的第一仗，為抗戰勝利和台灣光復做出了重大犧牲和不朽貢獻。這些光輝歷史，是雲南和台灣非常難得的共同記憶和情感連結，值得雲台兩地持續珍惜、不斷紀念。

蕭旭岑說，近年來，雲南是大陸經營一帶一路戰略的前沿和輻射中心，是台商面向東南亞和南亞的重要節點。雲台會乘勢而上，歷經十三屆積累，已經成為推動兩岸交流合作的重要平台。今年的雲台會是第十四屆，大會主題「共享RCEP新機遇、開創雲台融合發展新局面」，他認為整體格局相當宏大，發揚了雲南在近現代中國歷史上「敢為天下先」，勇於開創新局的魄力。

蕭旭岑說，大陸要促進兩岸融合發展；台灣要維持繁榮興旺，都需要推動和平。因為，和平才能促融、和平才能興台。國民黨立足於台灣，和大陸有深厚淵源，對於「和平興台」更是責無旁貸。為了推動這個目標，他認為有兩項要件，是需要兩岸雙方、雲台兩地特別重視的一是民族認同，「兩岸同屬中華民族、都是一家人」，二是政治互信，就是「堅持九二共識、反對台獨」。

蕭旭岑說，雲南和台灣的歷史已經說明，中華民族大家庭是多元一體的，都是有共同血緣、文化和歷史記憶的一家人。「我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，身上流著中華民族的血液，是道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。」只要強化這個認知，彼此有情感連結，兩岸人民和諧相處，會更有感情基礎。

蕭旭岑說，台灣內部最新民調也顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的占絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益。

蕭旭岑提到，九二共識是上世紀九十年代初，兩岸為了打破僵持，從雙方各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，兩岸得以求同存異，進而展開協商，共同解決攸關兩岸老百姓切身相關的重要議題。而反對台獨，本來就符合台灣的法律規定，台獨危害台海安全，違背兩岸人民利益，台灣任何守法的人，都會堅定反對台獨。

蕭旭岑說，兩岸的法律、法規和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要尊重這個現實，雙方有政治互信，兩岸進行對話協商，就會有政治基礎。過去三十多年，台灣經歷過幾次政黨輪替，兩岸關係也隨之起伏。歷史經驗證明，民族認同與政治互信始終是兩岸關係和平發展的根本性保證。

蕭旭岑認為，雲南和台灣主要有以下三個方向，可以共同來努力，增進兩岸對彼此的認同和互信包括致力守護中華歷史、弘揚中華文化；致力增進共同福祉、推動交流合作；致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。

蕭旭岑 鄭麗文 雲南 去中國化 台灣

延伸閱讀

陸國台辦：若台獨勢力膽敢分裂民族 將依民族團結法懲治

黃齊元／正視國際現實 推動兩岸和平

陸委會籲區分兩岸正常交流與統戰 國台辦：民進黨把「統戰」汙名化

七七抗戰暨黃復興七十周年紀念 鄭麗文：避戰止戰是國民黨使命

相關新聞

問題油燒出政治責任？馬文君點名兩首長下台：別再拿烤肉轉移焦點

中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標持續延燒，受影響業者已擴及全台360家。立委馬文君質疑，事件與十多年前的強冠地溝油事件如出一轍，政府當年承諾強化油品源頭管理及建立追溯制度，如今卻再次爆發重大食安風暴，制度漏洞始終未真正補上。

轟衛福部毒油報告只給兩張A4紙 王鴻薇批敷衍全國人民

毒油風暴擴大，立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請衛福部長石崇良、教育部及經濟部，進行專案報告。國民黨立委王鴻薇批專報內容只給薄薄2張A4紙，連媒體報導篇幅都比衛福部報告多，她直呼「敷衍全國人民嗎？」

雲台會 蕭旭岑：任何去中化的做法 都違背台灣民眾天性與利益

國民黨副主席蕭旭岑今在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞表示，台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益。

卓榮泰稱沒不積極處理毒油事件 白委反嗆神隱多日毫無羞恥

針對中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，行政院長卓榮泰今天重申「沒有政府不會積極處理」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，衛福部連日來荒腔走板、說法一變再變，本來應該負責督導的卓榮泰神隱多日，如今竟然還有臉說「沒有政府不積極處理」，真的是毫無羞恥。

卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

致癌油管控一變再變 李四川批蘇巧慧「未看她質疑中央、都噤聲不語」

近期爆發「中聯油脂致癌物苯駢芘超標」事件，引發預防性下架政策爭議與通報機制瑕疵，國民黨新北市長參選人李四川受訪時表示，最重要的是市民想要知道它的來源及原因，來源由中央管控，但中央標準一變再變，至今沒有確定的方向，她的對手蘇巧慧現在還是立法委員，這幾天卻從未看她對中央質詢或質疑，對中央監督都噤聲不語。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。