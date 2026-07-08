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影／1100多噸問題油品可能已下肚 洪孟楷痛批衛福部怠惰
國民黨立委洪孟楷上午受訪時，質疑衛福部態度怠惰，指出中央主管機關面對重大突發食安事件，應採取合理的作為，包括沒入、下架、銷毀，這是食安法第4條明文規定，法條從頭到尾沒改變，為什麼主管機關衛福部卻一變再變？這才是國人想要問的，這件事件難道不夠讓人擔心嗎？
他表示早上出門前跟太太討論，日前給小朋友買的沙拉醬中標了，榜上有名，我們都很擔心，但擔心有用嗎？如果說這一次沒有公布這樣的一個名單的話，恐怕還不知道，我們其實早就已經吃下肚了，1300噸有問題的油，到現在回收20噸，剩下1100多噸可能早已在你我的肚子裡面了。
洪孟楷痛批食藥署、衛福部亡羊補牢，猶未晚矣，但現在連羊跑了都還不知道要補，這樣怠惰的態度才是令人心寒的關鍵。
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