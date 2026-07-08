卓榮泰稱沒不積極處理毒油事件 白委嗆神隱多日毫無羞恥

針對中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，行政院長卓榮泰今天重申「沒有政府不會積極處理」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，衛福部連日來荒腔走板、說法一變再變，本來應該負責督導的卓榮泰神隱多日，如今竟然還有臉說「沒有政府不積極處理」，真的是毫無羞恥。

卓榮泰今天上午南下高雄參加「2026亞資高峰論壇」，針對中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，他在會前受訪時重申「沒有一個政府不會去積極地處理」，只要查到就會公布，只要有問題就下架。

陳清龍表示，致癌油食安風暴超過一週，相關問題不僅沒有解決，如今又傳出疑似案外批號油品檢出超標，「原因至今不明，人民連去超商買東西都得提心吊膽」，衛福部連日來荒腔走板、說法一變再變，本來應該負責督導卓榮泰神隱多日，竟然還有臉說「沒有政府不積極處理」。

陳清龍指出，2014年越南假油事件，當時民進黨要求馬政府3天內公布流向，「請問現在是第幾天了？這叫積極處理？」面對1300公噸致癌油，衛福部聲稱只有回收43公噸、不到4%，「剩下的去哪裡？何時回收完畢？衛福部至今給不出答案。」

陳清龍還說，食品安全衛生管理法第15條明定，食品含有毒物質就不得製造、加工，衛福部當初訂出「20%以下免下架」的標準明顯違法，到底是由誰拍板決定？誰要負責？請問卓榮泰，衛福部到底積極處理了什麼？