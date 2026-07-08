卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

王育敏指出，衛福部將疑慮油品分第一層、第二層決定下架與否，若有其科學根據及道理，為何7月4日又開專家會議，決定第二層產品含致癌油2成以上也要下架，後續又要求全數產品下架？原因是台中市、台北市均展現食安零容忍鐵腕，不許含一滴致癌油產品留在架上，衛福部政策轉彎，顯見7月4日會議已作出錯誤決策。

卓榮泰稱上周五7月4日已找相關部會開會，王育敏說，行政院食安辦今天提交立院衛環委員會報告中，未提到這場會議，僅提到行政院政務委員陳時中曾在7月7日舉行跨部會討論。她質疑，7月3日是找了哪些官員？若找了部長問話、聊聊，就對外稱開會，未免也太美化自己，且他難道不知道第二層產品不必下架？還是蓋牌根本是院長的決定？

石崇良坦承，7月3日主要是他與食藥署官員至行政院向院長報告，主要是報告中聯油脂案件處理情況，確實有向院長說明，依106年食藥署食安諮議會訂出的食品分層下架原則，先下架第一層油品。對於這項決議，院長當時指示「應再考慮」，為此食藥署隔日舉行專家會議，檢視處理原則是否有修正必要，後續決定下架含2成致癌油產品，後續又考量地方執行有難度，改為使用致癌油產品全數下架。

王育敏指出，衛福部根本後知後覺，發現地方政府全數下架致癌油產品，苗頭不對，石崇良昨天才臨時衝到食藥署署長姜至剛記者會上，突襲宣布全數下架，推翻專家會議決定。立委陳菁徽也質疑，為何當天署長竟不知部長要到場，連桌牌都沒有製作，還「嚇一跳」趕快讓位給部長，衛福部內部溝通出了什麼問題？

石崇良指出，他當天有向姜至剛告知，因食藥署記者會前他有護理相關頒獎行程，無法及時趕到，署長確實不知道他會出席記者會，在台大國際會議中心為100位護理人員頒獎、表揚後，他認為致癌油案件有必要向國人說明清楚，因此縮短行程，趕回衛福部加入食藥署記者會。