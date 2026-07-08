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影／民進黨團要求油品標準從嚴 莊瑞雄：廠商第一時間都隱匿

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立院民進黨團幹事長莊瑞雄上午受訪表示：「黨團要求標準都要從嚴，這些廠商其實在第一時間裡面都隱匿，4月份這批製造出來以後，5月份檢測出來都是超標，甚至到6月15號中聯、南僑、福壽、福懋、泰山還一起開會，開會時大家全部都知道，還沒有向地方政府通報，所以地方政府開罰，衛福部也重罰，咎責的部分，我相信跑不掉。」。記者蘇健忠／攝影
立院民進黨團幹事長莊瑞雄上午受訪表示：「黨團要求標準都要從嚴，這些廠商其實在第一時間裡面都隱匿，4月份這批製造出來以後，5月份檢測出來都是超標，甚至到6月15號中聯、南僑、福壽、福懋、泰山還一起開會，開會時大家全部都知道，還沒有向地方政府通報，所以地方政府開罰，衛福部也重罰，咎責的部分，我相信跑不掉。」。記者蘇健忠／攝影

針對癌油事件持續延燒，立院民進黨團幹事長莊瑞雄上午受訪表示：「黨團要求標準都要從嚴，這些廠商其實在第一時間裡面都隱匿，4月份這批製造出來以後，5月份檢測都是超標，甚至到6月15號中聯、南僑福壽、福懋、泰山還一起開會，開會時大家全部都知道，還沒有向地方政府通報，所以地方政府開罰，衛福部也重罰，咎責的部分，我相信跑不掉。」

莊瑞雄表示，行政部門現在最主要的就是善後，善後就是確保民眾食安的安全，相信這樣的風險涉及到人民的健康，態度會更謹慎、更嚴謹，盡快讓他水落石出，各方如果對於官員有任何政治責任的要求，相信行政院最後也會做出他們的決定。

莊瑞雄 民進黨團 衛福部 中聯油脂 南僑 福壽 泰山 食安 致癌沙拉油

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