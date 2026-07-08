影／民進黨團要求油品標準從嚴 莊瑞雄：廠商第一時間都隱匿

近期爆發「中聯油脂致癌物苯駢芘超標」事件，引發預防性下架政策爭議與通報機制瑕疵，國民黨新北市長參選人李四川受訪時表示，最重要的是市民想要知道它的來源及原因，來源由中央管控，但中央標準一變再變，至今沒有確定的方向，她的對手蘇巧慧現在還是立法委員，這幾天卻從未看她對中央質詢或質疑，對中央監督都噤聲不語。

2026-07-08 11:14