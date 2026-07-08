指食藥署重罰業者轉移焦點 黃國昌：先解決問題再來究責

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴清德總統喊出「該究責就究責」，原來究責對象不是政府部門，重罰業者只是了平息怒火，政府應該優先解決事情，再來才是處理究責問題，按照民進黨在野時期的標準就是「總統道歉，行政院長下台」。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及中聯問題油品風暴不斷擴大，他說整件事情到目前為止，人民已經從恐慌變成憤怒，民進黨政府一拖再拖、態度一變再變，賴總統前天喊出「該究責就究責」，原來究責對象不是政府部門，重罰業者只是了平息民眾怒火。

黃國昌強調，業者應該負的責任，一個都不要逃，本來就是該罰就罰，然而現在最重要的問題，應該不是開罰這些業者，而是讓民眾有知的權利。2014年爆發劣質油品事件，民進黨要求政府3天內交代流向，包括哪些產品受到影響都要公布，「請問到現在已經第幾天了？眼見社會怒火已經燎原，食藥署才終於公布品項。」

黃國昌指出，行政院長卓榮泰神隱多日，直到昨天才公開出來講話，結果政府卻持續在講幹話，聲稱大部分學校已經放暑假，因此沒有全面供應營養午餐，「到底搞不搞得清楚狀況？從4月到6月，有多少校園受到影響，你們真的有去了解嗎？面對嚴重的食安風暴，行政院長可以麻痺到這種程度，真的是讓人民不曉得該怎麼辦。」

黃國昌說，民進黨政府過去所講的食安五環，花了一堆人民納稅錢搞大內宣、舉行記者會，還有進行各式各樣的政令宣導，結果一個致癌油的事件，這些大內宣徹底現形、完全破功，人民還能信任政府為食安把關嗎？

黃國昌表示，面對一連串荒腔走板的行為，食藥署昨天突然祭出重罰，其實只是在轉移問題焦點，「好像以為重罰，事情就解決了」，政府必須進行兩項重要工作，包括追查發生原因，還有公布油品流向，然而至今還沒有找出來，「他們基本上的心態就是要蓋牌，根本沒有打算要查。」

黃國昌指出，立法院社會福利及衛生環境委員會今天變更議程，邀請衛福部長石崇良等人進行專案報告，這是立法院本來就應該做的事情，民眾黨認為卓榮泰也必須親自面對，「面對大家關心的事情，在立法院會進行專案報告」，優先解決民眾最關心的問題，接下來才是處理咎責等問題。

黃國昌說，民進黨在野時期講過的每一句話，現在都成為迴避標重重打臉自己，「按照相同的標準就好，現在的民進黨政府完全不及格」，因此立法院該做的事情，就是要求衛福部「做該做的事情」，等到事情告一段落再來究責，政府不要只有追究廠商責任，「因為在這段時間當中，真正讓大家從恐慌到憤怒，都是民進黨政府的作為。」