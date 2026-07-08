快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不滿衛福部處理致癌油慢半拍 藍委要求卓榮泰及石崇良下台

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
國民黨立委不滿衛福部處理致癌油方式，會議一開始先舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，拿著沙拉油桶、高舉「毒油害台、院長下台」、要求部長「請辭下台」手牌，石崇良（中）則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。記者杜建重／攝影
國民黨立委不滿衛福部處理致癌油方式，會議一開始先舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，拿著沙拉油桶、高舉「毒油害台、院長下台」、要求部長「請辭下台」手牌，石崇良（中）則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。記者杜建重／攝影

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部石崇良就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，高舉「毒油害台、院長下台」、「請辭下台」等手牌，並拿著沙拉油桶，要求石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台，石崇良則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。

石崇良今天上午赴立院備詢，受訪前曾表示，中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘超標，導致多家業者、食品受影響，雖然先前已公布18項受影響產品、30個批號，但石崇良上午再公布泰山有一批調理油，初步化驗也有超標情況，詳細情況仍有待進一步調查後再公布結果。

不滿衛福部處理致癌油的方式，立法院衛環委員會上午會議一開始，藍委就先舉牌抗議，要求部長石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台。姜至剛（圖）在座位上低頭不發一語。記者杜建重／攝影
不滿衛福部處理致癌油的方式，立法院衛環委員會上午會議一開始，藍委就先舉牌抗議，要求部長石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台。姜至剛（圖）在座位上低頭不發一語。記者杜建重／攝影

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就致癌油食安問題進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議「毒油害台」， 要求行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>和衛福部長石崇良下台。記者杜建重／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就致癌油食安問題進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議「毒油害台」， 要求行政院長卓榮泰和衛福部長石崇良下台。記者杜建重／攝影

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就食安問題進行專題報告，國民黨立委拿出大型海報將民進黨多年來食安問題事件逐一列表。記者杜建重／攝影
立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就食安問題進行專題報告，國民黨立委拿出大型海報將民進黨多年來食安問題事件逐一列表。記者杜建重／攝影

石崇良 衛福部 卓榮泰 食安 姜至剛 致癌沙拉油 中聯油脂 立法院

延伸閱讀

致癌油風暴立院通過臨時動議 要求行政院長、衛福部長、食藥署長下台

質疑衛福部長敢喝20%洗腳水？在野黨怒批「毒油害台、政府下台」

食安五環大掉漆 白促卓揆至立院報告

再爆致癌油！泰山新增一批超標產品 疑為「案外批號」

相關新聞

毒油風暴中央第一時間「蓋牌」回收再轉彎 蔣萬安：欠人民一個道歉

毒油食安風暴，北市長蔣萬安今天再次呼籲檢調應即刻相關查辦，也必須即刻保全證據動作，盡快釐清相關事實真相，給民眾一個很清楚交代。對於中央第一時間對下游業者公布上選擇「蓋牌」，種種這些中央欠所有民眾一個道歉。

指食藥署重罰業者轉移焦點 黃國昌：先解決問題再來處理究責

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴清德總統喊出「該究責就究責」，原來究責對象不是政府部門，重罰業者只是了平息怒火，政府應該優先解決事情，再來才是處理究責問題，按照民進黨在野時期的標準就是「總統道歉，行政院長下台」。

影／不滿衛福部處理致癌油慢半拍 藍委要求卓榮泰及石崇良下台

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，高舉「毒油害台、院長下台」、「請辭下台」等手牌，並拿著沙拉油桶，要求石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台，石崇良則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。

國影二期中央終於動起來 侯友宜嘆：遲到總比沒到好

國家電影及視聽文化中心二期計畫中央終核定經費，卻掀起藍綠論戰。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，國家電影文化中心第二期六年多前就已宣布要蓋，結果六年來什麼都沒有，如果早一點辦，經費也不會麼高，但遲到總比沒到好，侯友宜再點名板橋特專三「國家兒童未來館」也沒有新動靜，「文化部加油吧！」

影／毒油風暴擴大 卓榮泰： 我們正積極地處理、有問題就下架

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒，賴清德總統事發第6天公開回應，「該究責就要究責，絕不寬貸」。行政院長卓榮泰今早南下高雄參加「2026亞資高峰論壇」受訪重申，只要查到我們就會來公佈，只要有問題就下架。

致癌油引民怨 立院通過臨時動議要行政院長、衛福部長、食藥署長下台

中聯油脂一級致癌物苯駢芘超標4倍，政府政策反覆、一度蓋牌引發民怨，立法院社福及衛環委員會今天通過臨時動議，針對本次致癌油風暴，「1300公噸毒油」早於4月分出貨，全案至7月才被迫公開，且食藥署第一時間試圖蓋牌，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛三人除向國人道歉外，應下台以示負責，相關官員一併追究責任，臨時提案稍早表決通過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。