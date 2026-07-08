影／不滿衛福部處理致癌油慢半拍 藍委要求卓榮泰及石崇良下台

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，高舉「毒油害台、院長下台」、「請辭下台」等手牌，並拿著沙拉油桶，要求石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台，石崇良則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。

石崇良今天上午赴立院備詢，受訪前曾表示，中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘超標，導致多家業者、食品受影響，雖然先前已公布18項受影響產品、30個批號，但石崇良上午再公布泰山有一批調理油，初步化驗也有超標情況，詳細情況仍有待進一步調查後再公布結果。

不滿衛福部處理致癌油的方式，立法院衛環委員會上午會議一開始，藍委就先舉牌抗議，要求部長石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台。姜至剛（圖）在座位上低頭不發一語。記者杜建重／攝影

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就致癌油食安問題進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議「毒油害台」， 要求行政院長卓榮泰和衛福部長石崇良下台。記者杜建重／攝影