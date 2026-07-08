聽新聞
0:00 / 0:00
影／不滿衛福部處理致癌油慢半拍 藍委要求卓榮泰及石崇良下台
立法院社福及衛環委員會今天邀請衛福部長石崇良就「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告並備質詢，由於國民黨立委不滿衛福部處理致癌油的方式，會議一開始，就先在主席台前舉牌呼口號抗議，隨後並在休息時間圍住石崇良，高舉「毒油害台、院長下台」、「請辭下台」等手牌，並拿著沙拉油桶，要求石崇良和食藥署署長姜至剛兩人請辭下台，石崇良則在藍委抗議過程中臉色鐵青，全程未發一語。
石崇良今天上午赴立院備詢，受訪前曾表示，中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘超標，導致多家業者、食品受影響，雖然先前已公布18項受影響產品、30個批號，但石崇良上午再公布泰山有一批調理油，初步化驗也有超標情況，詳細情況仍有待進一步調查後再公布結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。