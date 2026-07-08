致癌油風暴蔣萬安轟中央愧對人民 沈伯洋、蘇巧慧：中央地方缺一不可

致癌大豆沙拉油風暴延燒全台，台北市長蔣萬安痛批中央行政團隊愧對人民，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧也被國民黨新北市長參選人李四川團隊攻擊噤聲。蘇巧慧今與民進黨台北市長參選人沈伯洋等人共同出席記者會，兩人也共同呼籲，該事件中央跟地方協作缺一不可，一起負責任把事情做好才是人民想看到的。

沈伯洋表示，中央跟地方協作缺一不可，由中央公布批號地方來查核，例如高雄目前也已查到第三、四層，然後回報給中央彙整相關資訊，從頭到尾互相配合，才能一起守護人民食安安全，盼大家能共同協力，包含接下來颱風，都應該是相互配合。

蘇巧慧表示，從流向、源頭調查到產品下架，中央到地方有各自分工，大家一起動起來，人民想看到的是中央、地方一起負責任，把事情做好。

媒體也問到，桃園市目前共有13校受影響，黃世杰表示，桃園市長張善政市府團隊一開始聲稱桃園業者未受到問題油波及，但在雙北、台中陸續出現問題產品後，是不是市府清查方式僅依賴平台比對，沒有逐批號、逐校清查，他才呼正是該問題，卻被攻擊是為中央洗地，呼籲市府應實事求是，更應透明公開相關資訊，「學校放暑假，市府不能放暑假」。