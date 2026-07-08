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國影二期中央終於動起來 侯友宜嘆：遲到總比沒到好
國家電影及視聽文化中心二期計畫中央終核定經費，卻掀起藍綠論戰。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，國家電影文化中心第二期六年多前就已宣布要蓋，結果六年來什麼都沒有，如果早一點辦，經費也不會麼高，但遲到總比沒到好，侯友宜再點名板橋特專三「國家兒童未來館」也沒有新動靜，「文化部加油吧！」
侯友宜受訪表示，國家電影文化中心一期是由新北市出地、出錢又出力完成，二期計畫6年多前就已宣布推動，經費也由中央負擔，卻遲遲沒有進展，新北市多年來持續向文化部反映，希望盡快開發帶動地方發展，都等不到回應。
侯友宜指出，這兩天才聽到說國影中心中央要出錢、要委辦，如果六年前早一點委辦、早一點出錢，相信經費也不會這麼高，時間、效率文化部要好好去思考，希望中央記取教訓。
侯友宜再點名，文化部還有一塊板橋特專三兒童未來館，「我們等了好多年了」，且宣布了好久，目前也沒有新的動靜，期待文化部加油。
被問到文化部選在此時宣布計畫有選舉考量？侯友宜回應，「我相信你知我知吧，大家都很清楚。」若6年前就可以動工，為什麼要抓這個時間點，但「遲到總比沒有到好」，做事不分中央與地方，以人民福祉為共同目標，全力推動建設，不要再讓寶貴土地持續閒置。
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