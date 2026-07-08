影／毒油風暴擴大 卓榮泰：積極處理中、有問題就下架

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件持續延燒，賴清德總統事發第6天公開回應，「該究責就要究責，絕不寬貸」。行政院長卓榮泰今早南下高雄參加「2026亞資高峰論壇」受訪重申，只要查到我們就會來公佈，只要有問題就下架。

卓榮泰今天上午受訪，媒體追問台北市長蔣萬安昨天說毒油風波，總統跟院長有愧人民信任的看法，他先強調「最近幾天我們正積極的處理」，接著話鋒轉向，提醒接下來幾天颱風就要來了，預計會從東部、東北部可能會進來，會造成一些在防颱上的準備，希望地方政府要能夠專心做好防颱的準備。

關於食安的問題，卓榮泰表示，昨天他說過，沒有一個政府不會去積極的處理，「我們只要查到，我們就會來公布，只要有問題就下架」。

近日毒油風暴，國民黨團要求賴清德總統公開道歉、行政院長卓榮泰下台負責；民眾黨立委陳清龍更直接點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，應負起政治責任，據知食藥署長姜至剛已經請辭。