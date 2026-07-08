致癌油風暴立院通過臨時動議 要求行政院長、衛福部長、食藥署長下台

中聯油脂一級致癌物苯駢芘超標4倍，政府政策反覆、一度蓋牌引發民怨，立法院社福及衛環委員會今天通過臨時動議，針對本次致癌油風暴，「1300公噸毒油」早於4月分出貨，全案至7月才被迫公開，且食藥署第一時間試圖蓋牌，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛三人除向國人道歉外，應下台以示負責，相關官員一併追究責任，臨時提案稍早表決通過。

國民黨立委徐巧芯、黃健豪、蘇清泉等多名在野黨立委，今天在立法院社福及衛環委員會提出臨時動議，內容指，有鑑於「中聯油脂致癌毒油襲台」風暴，賴清德政府標榜的「食安五環」一再破功，造成國人食不安，該批超過1300公噸的毒油早於4月份即已出貨，但中央遲至7月民怨四起時才被迫公開，且食藥署第一時間甚至意圖「蓋牌」遮掩下游廠商名單。

臨時動議指出，政府耗資百億建立的食品追溯系統形同虛設，毒油事件竟靠民間廠商「南僑」自主複驗通報才爆發，致癌油品的風波暴露出政府所謂的層層食安把關，根本漏洞百出，以致有毒致癌物全台流竄，苯駢芘屬世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，對人體傷害極大，將增加肺癌、大腸癌、胃癌等風險。

臨時動議提到，應盡心盡力保護食安健康的政府機構，卻讓民眾用開盲盒的方式吃致癌油，根本無視人民有知的權利甚至拿人民健康在開玩笑。2014 年爆發劣質油事件，民進黨高喊：「只要有一滴問題油，不管第幾層下游、不管風險多低，全部都要預防性下架、全面公開！」時任立委的陳其邁當年痛批江宜樺：「他不先採取預防性下架，反而包庇大廠，江揆該自我下架負責！」

臨時動議強調，民以食為天，賴政府卻以選舉為天，國人只見官員忙著輔選執政黨候選人，卻對食安問題輕率以對，國家的食安防線，居然要靠民間廠商的良心來守護，賴總統對此表明「該究責就究責、絕不寬貸」。爰此，建議社會福利與衛生環境委員會作成決議：「要求行政院長、衛福部部長與食藥署署長除向國人道歉外，自應下台以示負責，相關官員亦一併追究其責任」。

立院社福及衛環委員會今天安排食安專報，邀衛福部等部位就「食安問題爆不停，如何建構使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」專題報告，召委盧縣一上午經現場多數委員會同意，於詢答前處理這項臨時動議，在場立委贊成者7人、反對者5人，臨時提案通過。