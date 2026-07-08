批毒油風暴擴大官員還下鄉輔選 洪孟楷：卓榮泰人在哪？

毒油風暴持續擴大，國民黨立委洪孟楷今日質疑衛福部態度怠惰，他也問，行政院長卓榮泰人在哪，只有衛福部的責任嗎？爆發後，教育部長、經濟部長陪同民進黨籍縣市長參選人下鄉，還在想著選舉。

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油遭檢出苯駢芘超標4倍，產品流向下游泰山、福壽、福懋油3家業者，衛福部食藥署原認定疑慮油品製成的食品成品不必下架，挨罵後先是要求使用2成致癌油業者需預防性下架，衛福部長石崇良昨日又宣布使用致癌油比率低於20%者，須於8日午夜前完成預防性下架，統計共175項產品。

洪孟楷說，中央主管機關面對重大突發食安事件，應採取合理的作為，包括沒入、下架、銷毀，為食安法第4條明文規定，法條從頭到尾沒改變，為什麼主管機關衛福部一變再變？這才是國人想要問的。他早上出門前跟太太討論，日前給小朋友買的醬料也中標，都很擔心，但擔心有用嗎？衛福部亡羊補牢，猶未晚矣，但現在都還不知道要補，這樣怠惰的態度才令人心寒。

洪孟楷說，受害不分藍綠，法條已經在那邊，該執行就要執行，執行怠惰，沒有執行就是沒有執行，衛福部拿出強硬的態度，讓國人相信還有專業，能夠保障國人的食品安全。

洪孟楷也問，行政院長卓榮泰人在哪，只有衛福部的責任嗎？上周爆發後，教育部長、經濟部長還可陪同民進黨籍縣市長參選人下鄉座談，沒有想過經濟部的產業問題、教育部的營養午餐問題都跟食用油有關？還在想著年底選舉。