問題油風暴 國民黨：賴總統請用當年批馬政府標準要求自己

中聯油脂油品流向市面引發國人高度關切，國民黨文傳會主委陳以信今表示，食品安全沒有藍綠，更不能有雙重標準。當年頂新油品事件時，賴清德總統與民進黨人士如何要求馬英九政府，今天就應該用同樣標準要求賴清德政府，不是換了位置換腦袋。他再度要求賴總統向國人道歉，行政院長卓榮泰與相關部會官員應該下台負責。

陳以信表示，2014年頂新油品事件爆發時，當時民進黨立委蔡其昌痛批政府包庇黑心廠商，要求行政院長江宜樺下台，並要求馬英九總統向全民道歉。當時的民進黨主席蔡英文更要求行政院說清楚有無隱匿、包庇問題油品，行政院長必須為錯誤保證負起政治責任；蘇貞昌更直言「無能是主政者最大的恥辱」、「無法保護人民的政府沒有存在意義」。

陳以信指出，尤其是當年擔任台南市長的賴清德，不僅高喊「不買、不用、不吃」三不原則，更要求馬總統召開國安會議，並公開表示「該調查就調查、該懲處就懲處、該移送就移送」。如今賴清德總統是否還記得自己當年的主張？他要求賴清德不要得政治健忘症，換位置就換腦袋。

陳以信質疑，這次中聯油脂事件，主管機關早已掌握檢驗異常資訊，卻未能第一時間讓社會充分掌握，也讓相關產品持續流向市面，引發民眾廣泛憂慮。賴清德政府是否已經完整向國人交代資訊揭露時程、流向追查及行政責任？陳以信再度強烈要求，賴清德總統應為食安風暴向國人道歉，行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛應負責下台。