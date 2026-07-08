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毒油風暴李明賢批綠營只想鬥爭蔣萬安 食藥署「蓋牌」根本共犯
毒油食安風暴延燒，國民黨北市議員李明賢說，這次的食安風暴，「綠營第一時間只想鬥爭萬安」。李明賢也說，從四月通報至今，食藥署「蓋牌」根本就是食安漏洞共犯，中央各機關該檢討該究責的地方很多，豈料，民進黨包括沈伯洋、吳思瑤不去追究政府、廠商責任，居然群起圍剿蔣萬安！
李說，如此顛倒黑白是非，莫非真的把人民當笨蛋？眼裡只有選舉的政治鬥爭，台北市民會買單嗎？
李明賢在臉書表示，這次中聯油脂1300公噸致癌毒豆不明去向，其中牽涉360家業者，包括量販業者、團膳、國軍供應商，甚至還包括165所學校，包括你我、孩童們吃下多少致癌物豆類製品？這是影響全台的食安危機，根本就是地溝油事件重演。
李提到，當年的「小智論文」爆發當時，包括前立委高嘉瑜、立委王世堅都敢檢討自己人，豈料，這次中聯毒油事件影響範圍之大，沈柏洋檢討的唯一對象居然是蔣萬安，選民也看在眼裏；倘高嘉瑜或王世堅代表綠營參選，也不會有如此失格表現！
李明賢說，這十年來政府對油品源頭管理的機制，跟不上民眾的期待。也因此，北市第一時間啟動透過對通路、油品業者稽查與預防性下架，再到核對公布下游店家及受影響的校園，進行全面預防性下架停用，到昨晚已公布受影響的19家下游店家、6家團膳業者及50所校園，才是負責任。
李說，這起影響全國的食安風暴，中央食藥署在6月底就接獲通報，但是賴清德總統、卓榮泰院長卻在這兩天，也就是整整一週之後，才出面向全民說明，這件事情也有愧於民眾對中央政府的信任以及對食安的要求。支持萬安市長對於食安採取最嚴格標準，保障全民食安；畢竟，食安沒有藍綠、更不應該雙標。
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