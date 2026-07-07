洪秀柱：七七抗戰不可遺忘 軍國主義不可縱容

七七抗戰紀念，國民黨前主席洪秀柱今天表示，銘記歷史，不是為了製造對立，而是為了守護和平；緬懷先烈，不只是追思過去，更是提醒後人珍惜今天。唯有尊重歷史、堅守正義、反對軍國主義，才能真正避免悲劇重演，讓和平世代延續。

洪秀柱指出，今參加「七七抗戰紀念暨東西橫貫公路動土七十周年」活動，向所有為國家民族犧牲奉獻的抗戰先烈，以及戰後投入臺灣建設的國軍與榮民前輩，致上最深的敬意。

洪秀柱說，七七事變揭開全民抗戰序幕，無數軍民浴血奮戰八年，才換來抗戰勝利。這段歷史，不是為了延續仇恨，而是提醒大家，和平得來不易，歷史更不能遺忘。

洪秀柱說，令人遺憾的是，至今日本仍有高市早苗等政治人物，對侵略歷史缺乏真誠反省，對731部隊人體實驗、細菌戰、毒氣戰，以及屠殺無數中國軍民等歷史罪行，至今未能給受害者一個應有的交代。面對軍國主義殘餘思維，或許可以放下仇恨，但絕不能放棄真相，更不能容許歷史被美化。

洪秀柱提到，同樣值得永遠感念的，是來台的國軍官兵與榮民前輩。他們守護台澎金馬，更以雙手開鑿中部橫貫公路等重大建設，奠定台灣繁榮發展的重要基礎。