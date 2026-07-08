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江啟臣款宴美聯邦參議員 盼進一步拓展雙邊合作

中央社／ 台北7日電

立法院副院長江啟臣今天晚間款宴美國聯邦參議員達克沃斯，江啟臣表示，達克沃斯幾乎每年率團訪台，是台灣最好的朋友，期盼未來持續深化雙方深厚情誼，進一步推動台美關係穩健發展。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣晚間在國民黨立委賴士葆楊瓊瓔、民進黨立委陳冠廷郭昱晴及民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，款宴美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）一行。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

立法院表示，江啟臣首先代表立法院長韓國瑜，誠摯歡迎達克沃斯再度訪台，並表示今天晚宴特別邀請日前隨同韓國瑜訪問美國的立委出席，共敘雙方情誼。

江啟臣指出，自2021年達克沃斯於新冠疫情期間訪台以來，幾乎每年率團來訪，是台灣最好的朋友；台美關係之所以能如此穩健發展，正是因為有達克沃斯這樣的好朋友，持續耕耘與支持。今晚的相聚猶如家人團聚般溫馨，期盼未來持續深化雙方深厚情誼，進一步推動台美關係穩健發展。

立法院表示，達克沃斯感謝江啟臣的盛情款待，強調每年造訪台灣，盼以具體行動展現堅定支持。美國國會也將持續作為推動台美夥伴關係的後盾。

立法院指出，雙方隨後就台北－華盛頓特區直航、無人機產業合作、強化海底纜線安全、能源韌性、美國國內政情等議題廣泛且深入的交換意見，氣氛熱絡友好。

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