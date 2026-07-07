轟下架毒油標準一天一變…國民黨團：食安不是猜謎 人民不是白老鼠

致癌油品風暴持續延燒，食藥署今公布中聯致癌油360家業者和232項產品明細，截至今日，中聯大豆沙拉油和分裝品已回收43.278噸。國民黨立院黨團晚上透過臉書發文表示，毒油沒變，賴政府標準一天一變，食安不是猜謎，人民不是白老鼠，「該究責，就究責」，這句話原封不動還給賴清德總統。

國民黨團表示，中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」，超標整整4倍，1300公噸毒油流向泰山、福壽、福懋三大油廠，下游波及257家業者，連孩子的營養午餐都中鏢。更離譜的是，業者4月就接獲通報，6月底才報食藥署，毒油在市面上，整整流竄了三個月。

國民黨團表示，面對這麼重大的食安危機，衛福部的下架標準卻一天一個樣：7月2日，只下架原型油，加工品「免驚」；7月4日，深夜轉彎，含20%以上才下架；7月7日，再度轉彎，232項全數下架。

國民黨團表示，「三天，三套標準」；衛福部長石崇良說「這不是誤判」，請問如果不是誤判，前兩天人民吃下肚的，算誰的？如果標準一開始就對，為什麼三天要改三次？如果標準是錯的，誰該負責？食安管理靠的是科學與制度，不是輿論燒到哪、政策轉到哪。政府的標準比毒油還會流動，人民要怎麼安心把飯吃進嘴裡？

國民黨團嚴正要求，第一，衛福部完整公布事件時間軸，三個月的通報空窗，誰隱匿、誰失職，一個都不能放過；第二，全數受汙染產品流向、檢驗結果即時公開，不准再擠牙膏；第三，檢討現行下架處理原則，標準一次講清楚，不要再讓人民當白老鼠。

國民黨團強調，食安不是猜謎，人民不是白老鼠；「該究責，就究責」這句話，原封不動還給賴總統。