瓜地馬拉國會議長康特雷斯訪台 8日會晤賴總統

我國中美洲友邦瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯(Luis Alberto Contreras Colíndres)率團訪台，總統府今天表示，賴清德總統將於明(8)日在總統府接見訪團，表達歡迎之意。

總統府表示，康特雷斯於今年1月14日就任現職，這次是首度來到台灣訪問，本團更是瓜地馬拉國會近年來規模最大訪團，充分展現台瓜兩國深厚邦誼。康特雷斯及國會主席團也在今年5月通過友我決議，以強力聲援方式，支持我們參與聯合國體系及「世界衛生大會」(WHA)、「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)、「國際刑警組織」(INTERPOL)及「國際民航組織」(ICAO)等專門機構，展現我們相互扶持的深厚邦誼。

總統府指出，我國與瓜地馬拉建交已超過90年，雙方長期共享自由、民主及人權等核心價值，也互為重要合作夥伴。雙方在公衛醫療、基礎建設、社會福利與照護、教育等多元領域不斷推進合作，希望未來持續深化邦誼，並共同為兩國人民福祉、社會繁榮發展努力。