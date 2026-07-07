川習會後首位訪台美國會議員 譚美：台灣安全攸關全世界安全

賴清德總統今日接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團時表示，未來將打造台灣成為全球無人機發展的亞洲中心，相信透過無人機領域的交流合作，不僅能促進台美雙方國防與經濟發展，也可強化民主科技韌性，為世界和平繁榮做出更多貢獻。

譚美表示，很榮幸成為「川習會」後首位訪問台灣的美國聯邦參議員，即使不同的總統或政黨執政，美國國會對台灣的承諾始終堅定不移。

賴總統致詞時表示，幾天前美國剛慶祝建國250周年，他要代表台灣人民致上最誠摯的祝福，也要特別感謝譚美在美國國會領銜提出跨黨派決議案，紀念今年台灣總統直選30週年，展現台美共享民主自由價值以及彼此之間深厚的情誼。

賴總統提到，譚美非常關注台海情勢，台灣一直致力於維護區域的和平穩定，因此持續提升自我防衛能力，今年國防預算按照北約標準已經超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。

賴總統也感謝譚美，促成台美無人機產業合作，希望在譚美、美國國會與政府的支持之下，台灣能夠成為全球無人機發展的亞洲中心。賴總統說，政府除了投注資源推動無人機產業發展計畫，也已經提出特別條例草案，規劃編列特別預算採購無人機、無人艇，持續掌握發展趨勢。目的是強化國防力量，維護台海和平穩定現狀，也帶動台灣經濟和產業發展。

譚美表示，很榮幸成為「川習會」後首位訪問台灣的美國聯邦參議員，此行要傳達一項非常重要的訊息：即使不同的總統或政黨執政，美國國會對台灣的承諾始終堅定不移，這不只是口頭承諾。美國國會在台美雙邊關係中扮演至關重要的角色，像是在2021年時，她與聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及蘇利文（Dan Sullivan）在深夜搭機抵台，共同宣布捐贈COVID-19疫苗，傳達美國國會跨黨派對臺灣的堅定支持。

譚美指出，此次再度來台，懷抱著同樣的希望與承諾。美國國會跨黨派對台灣的支持，涵蓋經濟、安全合作以及人道援助與安全援助等各層面。自她加入國會以來，一直致力確保美國對台灣的持續協助，包含強化台灣國防能力等。

譚美說，目前雖然有些質疑美國支持台灣決心的聲音，但她要再次重申，她與國會跨黨派同仁都將持續支持台灣，並捍衛美國數十年來支持台灣安全的政策。因為美國深刻了解，台灣的安全不只是攸關美國安全，更攸關全世界的安全。一旦台灣海峽爆發衝突，將對全球經濟造成高達10兆美元的衝擊，美國的GDP也將面臨約7%的風險，其影響將超過全球金融危機或COVID疫情。