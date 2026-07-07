IPAC組團訪台 宣布民眾黨民進黨各3立委正式加入

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天組團訪台，並宣布歡迎分別來自民眾黨及民進黨的6位台灣立法委員加入IPAC跨黨派網絡；IPAC強調此行是要展現跨國團結、堅決反對中方打壓，並與2300萬台灣人民堅定站在一起。

IPAC晚間發布新聞稿指出，IPAC代表團今天抵台，成員來自全球四大洲的國會議員，期間將與副總統蕭美琴、外交部長林佳龍及國安會秘書長吳釗燮深入交流。北京當局近來變本加厲，在外交上孤立台灣、限縮其國際空間；代表團此行是要展現跨國團結、堅決反對中方打壓。

IPAC表示，為強化國際團結、發揮嚇阻作用，IPAC持續擴大聯盟版圖，正式歡迎6位台灣立法委員加入IPAC跨黨派網絡，向全球清楚傳達台灣並不孤單，世界張開雙臂，歡迎台灣成為國際舞台上不可或缺、備受重視的夥伴。

IPAC說，在台灣共同主席、立委陳昭姿與立委范雲的邀請下，民眾黨立委許忠信、洪毓祥、王安祥，以及民進黨立委陳冠廷、王定宇、張雅琳已正式加入IPAC，充分展現台灣與全球網絡的連結越趨緊密。

IPAC提到，代表團此行之際，正值中共加強國家層級的脅迫手段。儘管IPAC在歐洲、拉丁美洲與非洲的分會持續遭受中共威脅恐嚇，代表團立場依然堅定，無論中國採取任何行動，台灣的國際友人都將確保這扇歡迎之門始終敞開，甚至將更加寬廣；同時，代表團也重申將與2300萬台灣人民堅定站在一起。