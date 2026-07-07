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蕭副總統：中國大陸射洲際飛彈 操作擴大惡意影響力

中央社／ 台北7日電
社團法人台灣民主實驗室7日上午在台北六福萬怡酒店召開「2026年中國影響力網絡年會」（China In The World, CITW 2026）開幕式，副總統蕭美琴出席致詞。中央社
社團法人台灣民主實驗室7日上午在台北六福萬怡酒店召開「2026年中國影響力網絡年會」（China In The World, CITW 2026）開幕式，副總統蕭美琴出席致詞。中央社

副總統蕭美琴今天說，近期中國向南太平洋發射洲際飛彈等事件，反映中國在全球日益擴大的惡意影響力操作，她相信所有人都對此感到憂心，大家都是利害關係人，應共同確保中國的力量不會被用於傷害大家共同珍視的基本價值與生活方式。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團致詞表示，IPAC與台灣在許多方面理念相近，並共享共同的價值與利益，在面對中國對台灣及世界各地帶來的各項挑戰時，共同致力確保民主與自由得以延續。

蕭副總統指出，很榮幸去年受邀前往布魯塞爾在IPAC活動中發表演說，這對台灣深具意義。台灣正處於極為艱困的國際處境，中國持續運用政治及經濟影響力對台灣施壓，企圖孤立台灣，並脅迫其他國家阻止台灣參與國際事務。因此，IPAC對台灣的支持更顯重要。

蕭副總統感謝立委范雲及陳昭姿擔任台灣IPAC共同主席，持續與IPAC密切交流合作，讓理念相近的國際友人及夥伴更加了解與台灣相關的重要議題。

副總統提到，稍早出席由公民團體與非政府組織共同舉辦的「2026中國影響力網絡年會（China In TheWorld）開幕典禮」，該活動匯聚國內外學者、研究人員、公民組織及倡議人士等，自2019年起每年定期舉辦會議。她在會中提到，包含中國向南太平洋發射洲際飛彈等近期發生的事件，反映中國在全球日益擴大的惡意影響力操作，相信所有人都對此感到憂心，但大家都是利害關係人，應共同確保中國的力量不會被用於傷害大家共同珍視的基本價值與生活方式。

副總統表示，這些挑戰與事件都再次顯示，國際社會仍有許多議題必須共同努力，這是一條永無止盡的道路，相關挑戰也會隨著情勢發展不斷增加。她也再次感謝IPAC及其成員持續在各國國會推動相關決議、勇於發聲，與台灣站在一起共同面對挑戰，讓台灣知道自己並不孤單。

蕭美琴

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