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川習會後首位訪台參議員 達克沃絲：傳達美對台支持「依然強勁」

中央社／ 台北7日電
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）（左）7日再次率團訪台，晉見賴清德總統（右）並拜會政府高層。達克沃絲表示，美國是太平洋國家，為了台灣及美國自身安全，必須持續做台灣的可信賴夥伴。中央社
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）（左）7日再次率團訪台，晉見賴清德總統（右）並拜會政府高層。達克沃絲表示，美國是太平洋國家，為了台灣及美國自身安全，必須持續做台灣的可信賴夥伴。中央社

美國聯邦參議員達克沃絲今天率團拜會賴清德總統時表示，她是川習會後首位訪台的美國參議員，此行要傳達一項重要訊息，那就是，美國對台灣的支持依然強勁，而且跨黨派不變。賴總統則表示，期待台美安全合作從軍事採購邁向共同生產、共同研發的夥伴關係。

賴總統下午在總統府接見達克沃絲（TammyDuckworth）訪問團，他說，去年在總統府見面時，他邀請達克沃絲每年來訪，今天再次見面，除了向訪賓表達熱烈歡迎，他也要致上最大感謝，並期待每年的來訪能持續下去。

賴總統感謝達克沃絲在美國國會領銜提出跨黨派決議案，紀念今年台灣總統直選30周年，展現台美共享民主自由價值以及彼此深厚情誼；總統說，達克沃絲多年來提出許多友台法案，疫情期間推動捐贈台灣疫苗，讓外界看到美國國會和政府對台灣的重視，以及來自美國跨黨派的強勁支持。

賴總統說，他知道達克沃絲非常關注台海情勢，台灣一直致力維護區域和平穩定，持續提升自我防衛能力，今年國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。

總統表示，衷心感謝達克沃絲促成台美無人機產業的合作，希望在達克沃絲以及美國國會跟政府支持之下，台灣能夠成為全球無人機發展的亞洲中心。

賴總統說，政府除了投注資源推動無人機產業發展計畫，也已提出特別條例草案，規劃編列特別預算採購無人機、無人艇，持續掌握發展趨勢，目的是強化國防力量，維護台海和平穩定現狀，也帶動台灣經濟和產業發展。

總統表示，台灣和美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴，在安全合作上期待台美能夠從軍事採購邁向共同生產、共同研發的夥伴關係。

賴總統說，他相信透過無人機領域的交流合作，不僅能促進台美國防與經濟發展，也可強化民主科技韌性，為世界的和平繁榮做出更多貢獻。

隨後致詞的達克沃絲表示，她非常自豪是川習會之後第一個來台訪問的美國參議員，她此行要傳達一個非常重要的訊息，那就是「我們對台灣的支持依然非常強勁」。

達克沃絲說，台美關係強健且歷久彌新，不管總統是民主黨還是共和黨；美方支持不是說說而已，是實際採取行動，國會在其中扮演至關重要角色；她最自豪的一刻是2020年時，她在深夜搭飛機來到台北，與同僚一起來台宣布捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

另外，達克沃絲提到，「這一刻有許多的聲音在質疑美國支持台灣的決心」，但她要重申美國國會跨黨派挺台；支持台灣是好幾十年來的美國政策，美方會致力於保護台灣的安全。

達克沃絲表示，大家深刻了解到台灣的安全不只是攸關美國的安全，更是攸關全世界安全；如果台灣海峽爆發衝突，將衝擊全球經濟，高達10兆美元，並且造成美國GDP 7%的風險，這不只是金融危機，更是全球的危機。

川習會 賴清德 總統府 美國國會

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