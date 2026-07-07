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矢板明夫遇襲 日台後援會譴責暴力籲嚴查國安疑慮

中央社／ 東京7日專電

印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫遭攻擊，日本台灣後援會今天發表聲明譴責暴力，呼籲台灣政府徹查幕後是否涉及跨境勢力，並強調暴力不能威嚇民主社會、言論自由不容挑戰。

矢板明夫受邀擔任春雨文教基金會在台中市舉辦的營隊講師，6日中午結束離開飯店時，遭不明人士尾隨揮拳攻擊臉部。台中警方當日下午於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案中國籍廖姓男子。

日本台灣後援會聲明，呼籲台灣政府及司法、國安機關全面調查案件，不僅應釐清犯案動機，更應追查幕後是否涉及跨境勢力、指揮者、資金來源及協力網絡。

聲明指出，無論行為人基於何種立場，以暴力、恐嚇或人身攻擊方式壓制新聞評論、公共論述及思想自由，都是對民主社會基本價值的挑戰。言論可以透過理性辯論，觀點可以受到批評，但絕不能以暴力取代討論，更不能藉由暴力迫使異議人士噤聲。

日本台灣後援會表示，尤其在中國「民族團結進步促進法」施行後，外界對跨境鎮壓、長臂管轄及法律戰升高已有高度疑慮。矢板明夫長期關注中國、台海及印太安全議題，此時遭到暴力攻擊，難免引發社會對案件是否涉及國安因素的關注。

聲明強調，案件的法律定性仍應以證據為基礎，但政府不應僅以一般治安事件看待，而應提高至國家安全層級審慎調查。

聲明並提出6項主張，包括嚴厲譴責任何針對矢板明夫的暴力攻擊、支持其持續自由發聲與公共評論、反對境外勢力以暴力威嚇民主社會言論、要求政府徹查幕後指揮與金流及協力網絡、敦促台日及民主國家強化跨境鎮壓情資與安全合作，以及共同捍衛新聞自由、人身安全與民主法治基本價值。

日本台灣後援會最後強調，針對公共評論者的暴力攻擊，絕非單純個人衝突；一旦暴力被用來製造恐懼與寒蟬效應，就是對民主制度的直接挑戰。後援會將與矢板明夫站在一起，也將與所有捍衛自由、民主與人權的人士共同發聲。

聲明最後表示：「暴力不能使真相沉默，威嚇更不能動搖台日共同守護民主自由的決心。」

矢板明夫 國安 印太

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