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【重磅快評】賴總統跟彭啓明的「都市林」是真心話？

聯合報／ 主筆室
環境部長彭啓明日前受訪表示，「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。中央社
環境部長彭啓明日前受訪表示，「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。中央社

極端天氣加劇熱島效應，雙北高雄等地今年都試辦在大馬路上設置遮陽傘，卻也引爆「種傘不如種樹」政治攻防。環境部長彭啓明日前受訪不諱言，「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」。但是，面對高雄橋頭糖廠180公頃都市森林裡近10萬棵樹的生死存亡、甚至森林裡的生態，賴清德總統提出的都市林政策，要將造林、護林與生態復育列為氣候治理的重要工作，究竟是講真的、或者又是騙人的口號，就看中央政府對台糖在高雄這塊森林是否要讓建商改建的態度。

在地球愈來愈熱情況下，未來都市氣溫飆破40℃不無可能，高溫不只是數據，還牽涉到公共衛生及勞工安全等問題。在總統府舉行的國家氣候變遷對策委員會，４月就宣告啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」，喊出目標是透過都市林木增種實質降溫，減緩熱浪對公共健康的威脅，要撐起國人遮蔭的保護傘。彭啓明當時還強調，讓都市林倍增，是下階段的氣候變遷調適策略的重要工作。

不過，最近雙北、高雄都借鏡國外經驗，在大路口設置大型遮陽傘，引發不同意見者批評，尤其環保團體、愛樹團體質疑，種傘不如種樹。更有人質疑，地方政府不該一邊砍樹、一邊設置人工遮陽傘。

綠營民代在側翼近來頻頻批評北市府砍樹，結果不是被抓包是私有地的主人發現原樹種有問題要整修，另外就是「竹篙湊菜刀」式地誤導，對內政部頒布的市區無障礙設施設計規定避而不談。綠營對於高雄一再爆出的環境問題總當作沒看見，卻拿放大鏡緊追台北市每棵行道樹的樹穴。

耐人尋味的是，綠營不惜造謠也要指控北市府亂砍樹，究竟是為了攻擊蔣萬安的選舉操作，還是要轉移高雄近來屢屢遭到環保團體強力抨擊的注意力，尤其是橋頭台糖園區擬變更成住商建地，可能要剷平百頃森林的諸多質疑。

正在推動「都市林」政策的環境部，部長彭啓明喊出希望未來每個人在城市認養一棵樹，一個社區一綠蔭，一公里一綠帶。在賴總統帶頭喊出要都市造林的口號與政策下，高雄市的橋頭糖廠周遭，卻因高雄以科技廊帶為由、要打造新市鎮計畫，讓上百公頃的森林面臨被砍伐的危機，還沒打造出新森林、竟要先砍現有森林，這是賴政府想要的都市造林？

連賴總統的國中理化老師錢晶瑩都向「賴同學」喊話，表態贊成地方有橋頭科學園區，但不要為了開發破壞森林，希望賴總統設法保留糖廠森林。

面對高雄橋頭糖廠周遭森林可能因市政計畫被毀滅的情況，身為環境部長的彭啓明不能光只講「依法審查」，對於大片森林可能遭滅的問題，環境部不能一面高喊全台大種樹，一方面消滅既有的大片森林。

彭啓明 高雄 雙北

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