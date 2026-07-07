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來台3年將離任 法國在台協會主任龍燁吐心聲：台灣讓人上癮

中央社／ 台北7日電
法國在台協會主任龍燁（圖）將離任。中央社
法國在台協會主任龍燁（圖）將離任。中央社

法國在台協會主任龍燁將離任，他今天表示，近年法台深化合作，尤其在科技、創新有明顯互補性，雙方夥伴關係的獨特之處在能擴大彼此優勢，而非彼此競爭；希望台灣企業能在法國設立資料中心。他也說，「台灣讓人上癮」，「台灣人民真誠的友善，是我在台灣最棒的經驗」。

龍燁（Franck Paris）2023年8月抵任，將於今年7月16日任滿離台，今天舉行媒體簡報會。

龍燁回憶3年前初來乍到，當時人生地不熟，也不會說華文，但台灣對他開啟大門，包括最高層級單位，他對此充滿感激。這是他派駐其他地方沒有過的事，與台灣各界的實質對話，是台灣給的第一個紀念品。

龍燁特別提到，對台灣人民素養印象深刻，「這不是嘴巴上說說」（lip service）。台灣人民是專才與謙和的獨特結合，但時常太過謙虛，在優勢領域保持低調已是台灣人的基因。這是台灣文化，但明顯也有地緣政治的考量。

法國與台灣近年在文化、教育、科技、科學及創新等領域合作深化，除法國文化生活節高雄連年登場，高雄市法國國際實驗教育機構（Lycée InternationalFrançais de Kaohsiung）也在今年成立。此外，鴻海與法商合作設立先進封裝廠，法國新創SiPearl推出的歐洲首款CPU，也與台積電合作量產。

龍燁強調，法國在科學、科技、研發的專才較不為台灣社會所知。對於雙邊關係展望保持樂觀，因為法台具有明顯互補性。法國與歐洲能帶來人工智慧（AI）、量子科學，台灣能讓這些創新科技的規模擴大，「法台夥伴關係的獨特之處在於擴大彼此優勢，而非彼此競爭」。

針對台法其他領域合作契機，龍燁說，希望台灣企業能在法國設立資料中心，法國擁有歐洲最永續且價格最實惠的能源，可望成為歐洲AI據點，這對台灣企業是巨大機會，同時非洲將是資料中心的巨大市場，投資法國對台企而言，也是符合策略的一步。

龍燁3年前來台時，正好法國頒布「七年建軍法」。3年後的局勢評估，龍燁「保持樂觀」。他說，儘管在地緣政治挑戰下，台灣與歐洲仍有許多合作潛力。若科技可作為驅動地緣政治的動力，歐台合作能做到許多事情，尤其各國政府都在尋求數位主權的解方。台灣與歐洲若在數位主權展開合作，將成為向其他夥伴招手的平台。

龍燁也公布新任法國在台協會主任為龐維德（Frédéric Laplanche），龐維德曾任歐洲經貿辦事處（EETO）處長，為職業外交官，對台灣熟悉且精通華文。龍燁說，「台灣會讓人上癮」，從未聽過有人來了台灣，不想再回訪的，龐維德就是很好的例子。「台灣人民真誠且不表面的友善，是我在台灣最棒的經驗」。

法國 台灣人

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