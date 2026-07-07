賴總統：海洋沒有國界 台灣走向世界決心不會改變

賴清德總統今天接見「2026台灣海洋國際論壇」訪問團，總統強調，海洋沒有國界，海洋治理更不應該受到政治因素限制，台灣走向世界的決心也不會改變，台灣會繼續貢獻己力，推動海洋事務合作。

賴總統下午在總統府接見「2026台灣海洋國際論壇」訪問團，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等人與會。

賴總統致詞提到，2026台灣海洋國際論壇將在明後2天舉行，他非常高興今天能夠在總統府歡迎訪賓，也感謝大家不遠千里而來，一起交流海洋議題。

賴總統說，印太地區的海洋安全，正面臨前所未有的挑戰，包括灰色地帶襲擾日益頻繁，海上執法衝突持續升高，以及海底電纜等關鍵基礎設施遭受破壞等風險，顯示海洋安全已經不只是沿岸國家的課題，而是攸關全球和平繁榮的重要課題。

總統表示，台灣由衷感謝七大工業國集團6月再次聲明，建立一個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並且反對任何以武力或脅迫等方式，單方面改變東海、南海及台海現狀。為了維護區域和平穩定，正如今年論壇主題是「海洋韌性」，台灣深信深化跨國合作，共同提升韌性，因應新型態威脅，是各國必須攜手努力的方向。

賴總統說，台灣也將積極強化各項因應作為，台灣6月時針對灰色地帶襲擾與高強度海上脅迫，在總統府「全社會防衛韌性委員會」進行桌上推演，驗證政府跟民間的緊急應變能力。未來，台灣將持續跟各國分享經驗，也會在海域執法、海難搜救，以及海底基礎設施保護等領域，共同建立更緊密、更有效率的合作機制。

另外，中共6月施壓肯亞政府，阻撓台灣參與今年「第11屆我們的海洋大會」（OOC 11）。

賴總統今天也提到，台灣是全球推動海洋永續不可或缺的重要夥伴，「我們的海洋大會」因為不合理的政治干預，造成台灣無法參與，但他要強調，海洋沒有國界，海洋治理更不應該受到政治因素限制，台灣走向世界的決心也不會改變，台灣會繼續貢獻己力，推動海洋事務合作。

他說，台灣海洋國際論壇就是台灣與世界的重要連結，今年共有15國、上百位產官學研專家及跨國議員參與，訪賓的到來，就是對台灣堅定的支持，他要再次表達最誠摯的感謝；期許大家繼續並肩而行，共同守護自由、開放、安全的海洋，也促進世界的和平、繁榮、發展。

隨後致詞的帕特諾特表示，今年全球都體認到航行自由不只是各國享有百年的法律權利，更是維護全球繁榮與能源安全的關鍵，捍衛台灣現狀、安全與台海航行自由，是IPAC的首要任務。

帕特諾特說，他深知，站在總統府這棟建築裡，對於他的某些同事來說是需要付出代價的，2021年，與中國有關的駭客組織鎖定了每一位歐盟IPAC成員的電子郵件，中國外交官也曾施壓議員，要求他們不要參加IPAC峰會；訪問台灣的代表團也曾招致抗議、威脅和制裁，「但我們還是來了，這正是關鍵所在」。

帕特諾特表示，賴總統曾說過台灣站在民主世界的前線，台灣決心捍衛民主，賴總統也曾談到共享承諾的夥伴共同撐起「民主保護傘」，「我們來到這裡，是因為我們與您以及台灣人民一同撐起那把保護傘。」