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矢板明夫遇襲 蔡其昌：絕不可能擊碎台灣民主成果
印太戰略智庫執行長矢板明夫昨天在台中遇襲，引發討論。民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天說，已要求警政與國安單位提高警覺、全力追查，釐清暴力背後是否牽涉境外勢力或特定組織運作，而暴力帶來的恐懼，絕不可能擊碎台灣幾代人努力建立的民主成果。
矢板明夫6日在台中營隊活動後，遭黑衣男揮拳攻擊臉部。警方掌握到中國籍廖姓男子持香港護照欲離境，趕往台中機場及時將變裝準備飛往韓國釜山的廖男逮捕。
蔡其昌今天在臉書撰文表示，他已致電矢板明夫表達最深的慰問，不論這起事件的動機為何，這種卑劣行徑絕無法代表多數香港人民。
蔡其昌說，鑑於嫌犯的中國籍背景，他已要求警政與國安單位提高警覺、全力追查，務必釐清暴力背後是否牽涉境外勢力或特定組織運作。
蔡其昌也表示，台灣之所以是台灣，是因為台灣再如何意見不同、吵吵鬧鬧，都會努力用論述來說服人，而非用暴力讓人低頭。他指出，暴力帶來的恐懼，絕不可能擊碎台灣幾代人努力建立的民主成果。
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