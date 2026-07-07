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矢板明夫遭襲 許淑華示警「示範效應」：恐削弱民主發聲意願

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華認為，真正值得關注的不只是施暴者個人的犯意，而是事件是否可能對公共言論產生「示範效應」。圖／台北市議員許淑華辦公室提供
台北市議員許淑華認為，真正值得關注的不只是施暴者個人的犯意，而是事件是否可能對公共言論產生「示範效應」。圖／台北市議員許淑華辦公室提供

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中擔任講師，遭33歲陸籍廖姓男子襲擊毆臉。民進黨北市議員許淑華直言，整件事比暴力更值得警惕的，是它的示範效應，更呼籲政府從民主韌性、國家安全及跨境威脅防制的角度，重新檢視相關制度與應變機制。

許淑華表示，中國「民族團結進步促進法」施行不到一周，媒體人矢板明夫就在台中遭到中國籍男子攻擊。案件的刑事責任，當然必須交由司法依法調查、釐清事實。然而，民主國家在面對這類事件時，不能只停留在治安案件的視角，更應從國家安全、民主韌性與跨境威脅治理的角度進行全面檢視。

她說，威權國家對民主社會的影響，早已不限於軍事或外交施壓，而是透過法律、資訊操作、心理威嚇等多重手段，逐步削弱民主社會的信任與韌性。因此，真正值得關注的不只是施暴者個人的犯意，而是事件是否可能對公共言論產生「示範效應」。

她說，矢板明夫長期研究中國政治，熟悉台灣、日本及印太局勢，也是國際社會理解中國對台政策的重要觀察者之一。事件發生後，社會自然會思考「這是否會讓更多人因擔憂人身安全，而選擇降低發聲的意願？」

因此，當矢板明夫遭受暴力攻擊，事件的公共意義早已超越個人受害本身，而是涉及民主社會是否有能力保障不同立場者安全表達意見的基本價值。

許淑華認為，目前案件是否涉及特定政治動機，仍有待司法調查。但民主國家的責任，就是在真相尚未完全釐清之前，保持高度警覺，而不是急於排除任何可能性。因為民主最大的風險，往往不是來自單一事件，而是一次又一次忽略警訊，最終讓威嚇逐漸成為常態。

她說，言論自由，是民主制度最重要的底線。支持司法徹底查明真相，也呼籲政府從民主韌性、國家安全及跨境威脅防制的角度，重新檢視相關制度與應變機制。唯有讓所有人在台灣都能安心表達意見、不受任何暴力或威嚇影響，才能真正守住民主最核心的價值。

矢板明夫 許淑華 印太

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