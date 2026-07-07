國民黨宜蘭縣黨部主委異動 林明昌請辭、前副縣長林建榮接棒

國民黨今發布宜蘭縣黨部主任委員人事案。現任主委林明昌認為已完成階段性任務，向中央提出請辭，經黨主席鄭麗文慰留不成，勉予同意。

國民黨表示，為持續借重林明昌深厚的地方歷練與輔選經驗，中央將聘任其擔任政策委員會副執行長，持續投入宜蘭地方黨務及輔選工作，扮演重要輔選角色。

國民黨表示，林明昌自2024年接任宜蘭縣黨部主委以來，帶領縣黨部穩健推動黨務，順利完成宜蘭縣長、縣議員及鄉鎮市長等五合一選舉提名作業，完成階段性任務，為國民黨在宜蘭的整體選戰布局奠定良好基礎。

宜蘭縣黨部主委一職將由前宜蘭縣副縣長林建榮接任。林建榮曾任宜蘭市長、立法委員、宜蘭縣副縣長，行政歷練完整、地方服務扎實，並具有豐富的選舉與輔選經驗，對宜蘭政情及黨務運作相當熟悉。

國民黨指出，相信在林建榮接任後，將與轉任政策委員會副執行長的林明昌密切合作，一棒接一棒，整合地方力量、強化組織動員，全力投入五合一選舉，爭取最佳成績，力拚國民黨在宜蘭縣贏得「全壘打」。