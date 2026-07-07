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許忠信影射賴勁麟光電門神遭起訴 黃國昌嗆不公不義：絕對禁不起檢驗

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2023年12月11日，時任民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供
2023年12月11日，時任民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供

2024年總統大選期間，民眾黨指控雲豹能源前董事長賴勁麟是「新潮流光電門神」，台北地檢署今天起訴民眾黨立委許忠信。民眾黨主席黃國昌表示，賴勁麟炒股被起訴是事實，北檢卻要質疑收購電價的人閉嘴，「不公不義的起訴，到法院絕對禁不起檢驗。」

2023年12月11日，民眾黨總統候選人柯文哲競選總部舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會，主持人為時任民眾黨不分區立委候選人黃國昌，同為不分區立委候選人的許忠信提及「賴勁麟等人是新潮流12護法」，台北地檢署今天依加重誹謗罪嫌起訴許忠信。

黃國昌稍早透過文字回應，欲加之罪何患無辭，賴勁麟有炒股被起訴是事實，擔任雲豹能源等19家公司負責人也是事實，許忠信只是闡述兩個事實，台北地檢署卻急著跳出來，想要替雲豹澄清沒有炒股，「什麼時候北檢變成雲豹的發言人了？」

「民進黨錯誤的能源政策，還真的不能被批評」，黃國昌表示，連台北地檢署都要替台電連年虧損擦脂抹粉，還要質疑收購電價的人閉嘴，這種不公不義的起訴，「到法院絕對禁不起檢驗，相信一定會還許忠信公道。」

黃國昌 賴勁麟 許忠信 雲豹 台電

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