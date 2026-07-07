致癌油風暴遭點名下台 石崇良回應：在任一天就努力守護食安

致癌油風暴愈演愈烈，賴清德總統昨表示，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；及該究責就要究責，絕不寬貸」。外界點名，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛下台負責。

石崇良今下午出席115年「臨床護理價值典範100」表揚典禮，會前接受媒體聯訪，被媒體追問面對在野黨要求他下台有何看法。

對此，石崇良說，他的一貫態度是，「在任公職的一天，就會盡全力為國人健康福祉來努力，不論在健康醫療、長照、婦幼健康、食品安全，我們都會盡全力，來努力。」

石崇良同時宣布針對中聯開出重罰，依延遲通報、油品追查不實現象，開罰1億6520萬元，為史上最高金額。另外，不只中聯，針對第一時間就知情卻未直接依法通報衛生單位的南僑、福壽及泰山等中間油商也將追究開罰。