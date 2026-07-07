七七抗戰暨黃復興七十周年紀念 鄭麗文：避戰止戰是國民黨使命

國民黨主席鄭麗文今出席「紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70週年」活動。鄭麗文致詞時表示，大家不能輕易的忘記歷史、篡改歷史，過去的血淚歷史不是要記住仇恨，不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能在真相前得到平反、和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

鄭麗文致詞時指出，今天是七七盧溝橋事變89周年，也是黃復興黨部成立70週年，具有深遠意義。她指出，當年七七事變揭開八年抗戰序幕，國軍終於戰勝亞洲戰場，讓和平得以重新開始，也結束台灣50年被殖民統治的悲慘命運。

鄭麗文說，89年後的今天，大家要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入昏天暗地的戰爭地獄當中。今天台海的兵兇戰危，全世界的高度焦慮，台灣不能裝作不知道。如何可以避免殘酷的戰爭、避免下一次的血流成河、避免下一次世界大戰在這一代的手中爆發，責任非常重大。

鄭麗文說，「歷史再度召喚我們，」今天不只是台灣的生命跟安全、兩岸的和平跟穩定，東亞局勢何去何從，人類要走向自我毀滅的戰爭，還是選擇永續繁榮的和平，或許這個影響歷史的關鍵，就握在大家的手裡，「我們不能猶豫不決、坐視不管，必須責無旁貸，勇敢扛起責任，從現在開始，為和平勇敢跨出去。」

她提及，這幾天都在看台灣第一位女性核子學物理博士林清涼的回憶錄「不廢江河萬古流」」。林清涼1931年出生在高雄岡山，七七事變她才6歲；鄭麗文說，她的阿公在二戰被日本抓到菲律賓去當兵，很幸運地，最後他活著回來，但很多人就不見了；她阿公活到90幾歲，一直到嚥下最後一口氣之前都沒辦法放下，當年沒有討到屬於他的公道。

鄭麗文說，她將林清涼當時的記憶與阿公的記憶「折戟沉沙」，亡者仍就耳邊呢喃不止，「我們不能夠輕易地忘記歷史、篡改歷史，」過去的血淚歷史不是要記住仇恨、不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能真正在歷史的真相前面得到平反、得到和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

鄭麗文說，台灣必須大力疾呼，台灣不做麻煩製造者、要做和平的製造者，同樣，生在東亞的日本、韓國、大陸、新加坡、菲律賓、馬來西亞，都應該共同為過去歷史的和解、真相，為未來的和平盡自己的努力和責任，讓東亞真正戰火得以平息，亡者得以安息，來者可以在和平的基礎上真正爭取這一代的夢想，以及繁榮盛世。

此外，鄭麗文也說，由衷向黃復興與榮眷致上最高敬意與感謝，「沒有你們，沒有南橫中橫、沒有十大建設，沒有台灣的經濟奇蹟，」她以現任國民黨主席身分，向所有為台灣這塊土地犧牲、奉獻、無怨無悔、不求回報的所榮眷，以及黃復興黨部所有前輩，致上最深、最高的敬意，感謝所有前輩不求回報的付出，台灣有今天，不能沒有大家。

鄭麗文說，回顧歷史、感念過去所有血淚與悲苦，在今天成為他們的力量與底氣，相信兩岸不會自相殘殺，東亞必須和解、和平。台灣將再一次發揮關鍵力量，國民黨、黃復興的軍魂也將再一次發揮關鍵力量，即便困難重重、荊棘滿布，排除所有軍事衝突的可能，避戰、止戰，帶來和平，是國民黨最神聖的使命。