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七七抗戰暨黃復興七十周年紀念 鄭麗文：避戰止戰是國民黨使命

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天出席全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立七十週年活動。記者邱德祥／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出席全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立七十週年活動。記者邱德祥／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席「紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70週年」活動。鄭麗文致詞時表示，大家不能輕易的忘記歷史、篡改歷史，過去的血淚歷史不是要記住仇恨，不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能在真相前得到平反、和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

鄭麗文致詞時指出，今天是七七盧溝橋事變89周年，也是黃復興黨部成立70週年，具有深遠意義。她指出，當年七七事變揭開八年抗戰序幕，國軍終於戰勝亞洲戰場，讓和平得以重新開始，也結束台灣50年被殖民統治的悲慘命運。

鄭麗文說，89年後的今天，大家要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入昏天暗地的戰爭地獄當中。今天台海的兵兇戰危，全世界的高度焦慮，台灣不能裝作不知道。如何可以避免殘酷的戰爭、避免下一次的血流成河、避免下一次世界大戰在這一代的手中爆發，責任非常重大。

鄭麗文說，「歷史再度召喚我們，」今天不只是台灣的生命跟安全、兩岸的和平跟穩定，東亞局勢何去何從，人類要走向自我毀滅的戰爭，還是選擇永續繁榮的和平，或許這個影響歷史的關鍵，就握在大家的手裡，「我們不能猶豫不決、坐視不管，必須責無旁貸，勇敢扛起責任，從現在開始，為和平勇敢跨出去。」

她提及，這幾天都在看台灣第一位女性核子學物理博士林清涼的回憶錄「不廢江河萬古流」」。林清涼1931年出生在高雄岡山，七七事變她才6歲；鄭麗文說，她的阿公在二戰被日本抓到菲律賓去當兵，很幸運地，最後他活著回來，但很多人就不見了；她阿公活到90幾歲，一直到嚥下最後一口氣之前都沒辦法放下，當年沒有討到屬於他的公道。

鄭麗文說，她將林清涼當時的記憶與阿公的記憶「折戟沉沙」，亡者仍就耳邊呢喃不止，「我們不能夠輕易地忘記歷史、篡改歷史，」過去的血淚歷史不是要記住仇恨、不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能真正在歷史的真相前面得到平反、得到和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

鄭麗文說，台灣必須大力疾呼，台灣不做麻煩製造者、要做和平的製造者，同樣，生在東亞的日本、韓國、大陸、新加坡、菲律賓、馬來西亞，都應該共同為過去歷史的和解、真相，為未來的和平盡自己的努力和責任，讓東亞真正戰火得以平息，亡者得以安息，來者可以在和平的基礎上真正爭取這一代的夢想，以及繁榮盛世。

此外，鄭麗文也說，由衷向黃復興與榮眷致上最高敬意與感謝，「沒有你們，沒有南橫中橫、沒有十大建設，沒有台灣的經濟奇蹟，」她以現任國民黨主席身分，向所有為台灣這塊土地犧牲、奉獻、無怨無悔、不求回報的所榮眷，以及黃復興黨部所有前輩，致上最深、最高的敬意，感謝所有前輩不求回報的付出，台灣有今天，不能沒有大家。

鄭麗文說，回顧歷史、感念過去所有血淚與悲苦，在今天成為他們的力量與底氣，相信兩岸不會自相殘殺，東亞必須和解、和平。台灣將再一次發揮關鍵力量，國民黨、黃復興的軍魂也將再一次發揮關鍵力量，即便困難重重、荊棘滿布，排除所有軍事衝突的可能，避戰、止戰，帶來和平，是國民黨最神聖的使命。

鄭麗文 抗戰 黃復興 國民黨 盧溝橋事變

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