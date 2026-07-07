賴總統：中國各種跨國鎮壓與監控行徑 引起國際社會高度警戒

賴清德總統今天接見美國「國家民主基金會」（NED）暨其核心夥伴訪問團時表示，近年中國持續在東海、南海及台海，對周邊國家進行各類軍事活動與灰色地帶侵擾，嚴重影響區域的和平穩定，中國各種跨國鎮壓與監控行徑，包括以國內法進行威權擴張，也引起國際社會高度警戒和共同擔憂。

賴總統致詞時表示，他要代表台灣人民誠摯歡迎國家民主基金會及其核心夥伴「國際共和研究所」、「美國國際民主協會」、「國際私營企業中心」、「美國國際勞工團結中心」的好朋友。

賴總統說，今年是美國建國250周年，也是台灣總統直選30週年。雖然台灣與美國身處太平洋的兩端，但對於民主自由的追求及共享的價值信念，讓彼此緊緊相連，也一起面對全球性的挑戰。

賴總統指出，近年中國持續在東海、南海及台海，對周邊國家進行各類軍事活動與灰色地帶侵擾，嚴重影響區域的和平穩定，中國各種跨國鎮壓與監控行徑，包括以國內法進行威權擴張，也引起國際社會高度警戒和共同擔憂。

賴總統表示，面對這些複合式威脅，台灣持續提升自我防衛能力，強化經貿、科技與能源等各方面韌性，並積極與美國等民主夥伴加強合作。像是上個月台灣和各國共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研習營，就是聚焦跨國鎮壓議題。

國家民主基金會會長威爾遜（Damon Wilson）表示，幾天前美國人慶祝了建國250周年，「獨立宣言」申明自由屬於人民，自由公民有權利、也有責任形塑自己的未來。這項信念持續激勵著基金會的工作，與那些在自己的國家、以自己的方式追求同樣理想的人們站在一起。而與台灣的夥伴關係，尤其是與台灣民主基金會的合作，是這項使命中最重要的關係之一。

威爾遜會長指出，對美國人而言，台灣的成功之所以重要，是因為具有韌性的民主制度有助於打造一個更加穩定、和平與繁榮的世界。台灣也是不可或缺的經濟與科技夥伴，強化了安全供應鏈及促進創新與共同繁榮。他相信台灣擁有獨特的機會，安全不會只依靠軍事嚇阻與外交，也要依靠深化其在全球民主共同體中的位置，因此不只是呼籲世界與台灣站在一起，更要持續展現台灣與世界各地推動自由的人們站在一起。