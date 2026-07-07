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與鄭麗文同場未同框 蔣萬安回顧蔣經國闢中橫...接下火炬繼續奮鬥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。記者邱德祥／攝影
北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。記者邱德祥／攝影

北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰中橫動工70周年盛典」。國民黨主席鄭麗文今天也有出席同場活動，不過蔣中午12時多到場時，鄭麗文已離開，兩人儘管同場，不過沒有同框。

今年適逢黃復興成立70周年，蔣萬安一到場，現場黃復興黨員熱烈歡迎，現場氣氛相當熱烈，蔣萬安也以高八度的高亢音量致詞。

蔣致詞回顧當年的八年抗戰、還有當年經國先生率農民開闢中橫公路等。蔣萬安說，先人們共同的付出，才能有我們今天能享有自由民主、和平繁榮的日子，「我們要接下火炬，繼續為我們、我們下一代，為所有子子孫孫、為台灣的自由民主、和平繁榮，繼續努力奮鬥。」

蔣萬安今天中午出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。蔣說，回顧當時八年抗爭，無數英勇烈士犧牲生命，用血、用淚來為國為民打拚奮鬥，這段期間，不管是先賢先烈犧牲生命，都讓我們無比感動，也因為他們毫無保留犧牲青春與生命，最後贏得勝利，所以絕對不能遺忘這段歷史，也絕對不能忘記為國為民的精神，

蔣說，他也感謝無數國軍弟兄，奮勇努力，不僅是戰場上的英雄，甚至脫下軍服，持續奉獻社會，中橫公路就是最好例證，70年前，經國先生當年是退輔會主委，親自率隊再次去勘查地形，率領超過六千位退撫農民，進入地勢險峻地方，幾乎是與世隔絕的險境，因此他們堅持用雙手，沒有大型機具支持下，持續為我們後人興建中橫公路，要向所有農民表達高度敬意。

蔣萬安也提到，國際上說中橫公路是全手工打造公路，台灣第一條東西橫貫公路，甚至不僅如此，興建過程，還一度傳出經費拮据可能要停，但所有農民先進們，堅持繼續下去，認為中橫公路是他們這一生重要使命，中橫的完成，不僅打通台灣交通要道，也讓台灣成就經濟奇蹟。

北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。記者邱德祥／攝影
北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。記者邱德祥／攝影

中橫 鄭麗文 蔣萬安 抗戰 國軍 蔣經國

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