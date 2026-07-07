快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

王鴻薇：毒油事件中央二度蓋牌 民進黨政府至今無道歉負責

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

中聯油脂供應的大豆沙拉油原料遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，問題原料達1300公噸，食安問題延燒。國民黨立委王鴻薇今日點出民進黨政府兩個蓋牌時間點，批評民進黨至今沒人道歉、沒人下台，也沒有人負責。

王鴻薇表示，中聯癌油事件延燒，民進黨政府各種操作，已經引發各界眾怒。這也才讓賴總統過了一個禮拜，才出來面對媒體表演「震怒」，但顯然沒有人買單，不分黨派各地方政府啟動相關公告、下架程序，幾乎標準都比中央政府更加嚴格。

王鴻薇指出，民進黨政府至少有兩個蓋牌的時間點：一、中聯癌油事件最早在四月，下游食品業者南僑基於自主管理，另行委外送驗，發現苯駢芘超標，並回頭通知中聯重新檢驗。這中間衛福部到底有沒有掌握？如果沒有掌握，當然是監管上的問題；如果有掌握卻沒有動作，這就是最早的蓋牌，也讓後續「癌油」流竄市面，無法挽回。

王鴻薇續指，二、事件爆發後，即便食藥署手上握有第二層業者名單，卻認定「業者也是受害者」，在專家建議下，因此不公布名單，引起國人公憤，最後才政策大轉彎。

王鴻薇批評，中央的顢頇與不重視，掩蓋相關重要資訊，嚴重的拖累地方政府應變時間，也讓許多癌油進入家庭、校園，深深地傷害我們的孩子與家人，然而時至今日，民進黨政府沒有任何人要負責，連一句道歉都沒有。相信只要一天沒有人負責，人民對政府的信任，就永遠難以回覆。

中央 王鴻薇 民進黨 致癌沙拉油 苯駢芘 食安 衛福部 南僑

延伸閱讀

聯合報社論／食安破口，中央大事化小，地方與業者補漏

商人無信政府無能 食安誰來保

卓榮泰：沒有政府會放著食安問題不處理 要兼顧資料嚴謹完整

毒油事件延燒 卓榮泰二度找部會報告：沒有任何妥協空間

相關新聞

致癌油風暴遭點名下台 石崇良回應：在任一天就努力守護食安

致癌油風暴愈演愈烈，賴清德總統昨表示，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上完全沒有妥協的空間。他也做出四大裁示：「該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架；及該究責就要究責，絕不寬貸」。外界點名，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛下台負責。

七七抗戰暨黃復興七十周年紀念 鄭麗文：避戰止戰是國民黨使命

國民黨主席鄭麗文今出席「紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70週年」活動。鄭麗文致詞時表示，大家不能輕易的忘記歷史、篡改歷史，過去的血淚歷史不是要記住仇恨，不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能在真相前得到平反、和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

賴總統：中國各種跨國鎮壓與監控行徑 引起國際社會高度警戒

賴清德總統今天接見美國「國家民主基金會」（NED）暨其核心夥伴訪問團時表示，近年中國持續在東海、南海及台海，對周邊國家進行各類軍事活動與灰色地帶侵擾，嚴重影響區域的和平穩定，中國各種跨國鎮壓與監控行徑，包括以國內法進行威權擴張，也引起國際社會高度警戒和共同擔憂。

與鄭麗文同場未同框 蔣萬安回顧蔣經國闢中橫...接下火炬繼續奮鬥

北市長蔣萬安今天中午到花博爭艷館，出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70周年盛典」。國民黨主席鄭麗文今天也有出席同場活動，不過蔣中午12時多到場時，鄭麗文已離開，兩人儘管同場，不過沒有同框。

鞭刑公投國民黨中央與黨團落差 曝露鄭麗文的戰略考量

衝刺年底選情，國民黨、民眾黨在立院黨團提出「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」、「交通罰鍰用於交通建設」四大公投案。另外，國民黨主席鄭麗文日前宣示要提「重啟核電」公投案，預計本周確認公投主文後推出。

王鴻薇：毒油事件中央二度蓋牌 民進黨政府至今無道歉負責

中聯油脂供應的大豆沙拉油原料遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，問題原料達1300公噸，食安問題延燒。國民黨立委王鴻薇今日點出民進黨政府兩個蓋牌時間點，批評民進黨至今沒人道歉、沒人下台，也沒有人負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。