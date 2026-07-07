王鴻薇：毒油事件中央二度蓋牌 民進黨政府至今無道歉負責

中聯油脂供應的大豆沙拉油原料遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，問題原料達1300公噸，食安問題延燒。國民黨立委王鴻薇今日點出民進黨政府兩個蓋牌時間點，批評民進黨至今沒人道歉、沒人下台，也沒有人負責。

王鴻薇表示，中聯癌油事件延燒，民進黨政府各種操作，已經引發各界眾怒。這也才讓賴總統過了一個禮拜，才出來面對媒體表演「震怒」，但顯然沒有人買單，不分黨派各地方政府啟動相關公告、下架程序，幾乎標準都比中央政府更加嚴格。

王鴻薇指出，民進黨政府至少有兩個蓋牌的時間點：一、中聯癌油事件最早在四月，下游食品業者南僑基於自主管理，另行委外送驗，發現苯駢芘超標，並回頭通知中聯重新檢驗。這中間衛福部到底有沒有掌握？如果沒有掌握，當然是監管上的問題；如果有掌握卻沒有動作，這就是最早的蓋牌，也讓後續「癌油」流竄市面，無法挽回。

王鴻薇續指，二、事件爆發後，即便食藥署手上握有第二層業者名單，卻認定「業者也是受害者」，在專家建議下，因此不公布名單，引起國人公憤，最後才政策大轉彎。

王鴻薇批評，中央的顢頇與不重視，掩蓋相關重要資訊，嚴重的拖累地方政府應變時間，也讓許多癌油進入家庭、校園，深深地傷害我們的孩子與家人，然而時至今日，民進黨政府沒有任何人要負責，連一句道歉都沒有。相信只要一天沒有人負責，人民對政府的信任，就永遠難以回覆。