毒油食安風暴重話諫言賴總統 蔣萬安：全面檢驗才能讓民眾安心

毒油食安風暴，北市長蔣萬安今市政會議點名賴清德總統、行政院長卓榮泰「有愧民眾對中央政府信任及食安要求。」蔣今中午出席公開活動，再次呼籲中央，不只這次含致癌物油品業者進行相關檢驗，應對所有包括源頭、上游生產這些油脂的供應生產商全面檢驗，才能安民眾的心，不要讓民眾持續的恐慌。

蔣萬安今天中午出席「GO-70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典」，媒體問蔣，重話諫言是否覺得中央至今拿不出人民安心的把關機制？蔣萬安說，面對這一次全國性毒油的事件，北市府我們第一時間即刻啟動稽查。所以不管是對於通路、或是使用到問題油品的業者，市府進行了全面的清查，而且擴大預防性的下架，同時全面停用。另外也公布下游的業者名單以及受影響的學校。同時也成立了專區，定期更新、公布資訊，讓所有的民眾都可以知道。

蔣說，這一次全國性食安的問題，中央食藥署其實在6月底就已經接獲通報，但是賴清德總統、卓榮泰院長，卻在時隔近一周，這兩天，才對民眾說明。這件事情有愧於民眾對於中央政府的信任，也有愧於民眾對於食安的期待跟信心，以及相關的要求。

媒體追問，是否認為衛福部或食藥署有官員應該要負政治責任？蔣說，第一時間現在應該要再次呼籲，中央即刻釐清整個這次毒油事件。也再次呼籲中央，應該要來對於不只是這一次發現有含致癌物質的業者來進行相關檢驗，應該對所有包括源頭、上游生產這些油脂的供應生產商，來做全面的檢驗，這樣才能安民眾的心，不要讓民眾持續的恐慌。

媒體也問，蔣也被問及源頭檢驗的主張，是否要擴張到所有的原物料？食安風險能比較徹底？蔣萬安說，這些當然中央都有相關機制。但是因這一次發現，這次一級致癌物質已超標，而且超標非常高。除了針對目前已經發現的中聯油脂，及持續的追查，而且進行相關稽查跟檢驗，但是民眾更希望其他上游這些供應生產的廠商，油品裡面有沒有含這樣的物質？以及有沒有超標？應該做一個全面檢驗。這個才能夠讓民眾安心。否則民眾恐慌、不敢外食，也會重創台灣整體經濟。