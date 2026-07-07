鄭麗文出席七七紀念活動 盼追求和平避免戰爭

國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安今天出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年」活動，兩人分別抵達會場、未同框。鄭麗文致詞時表示，回顧歷史不是為了記住仇恨或算帳，而是要勇敢面對歷史，讓悲劇不再重演，讓和平真正誕生。

鄭麗文表示，今天是七七盧溝橋事變89周年，也是黃復興成立70周年。當年七七事變揭開八年抗戰序幕，國軍最終取得亞洲戰場勝利，讓和平得以重新開始，也結束台灣50年被殖民統治的歷史。鄭麗文指出，紀念歷史的目的不是延續對立，而是思考如何避免戰爭再次發生。她表示，第二次世界大戰帶給亞洲的重要教訓，是避免再次發生殘酷戰爭，避免第三次世界大戰在這一代人手中爆發。

鄭麗文強調，歷史再次提醒世人，不只是台灣的安全與生命、兩岸和平穩定，甚至整個東亞局勢未來走向，都取決於這一代人如何選擇，是走向戰爭或追求長久和平與繁榮。

台北市長蔣萬安（中）今天出席全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立七十周年活動。記者邱德祥／攝影