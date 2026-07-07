食安五環大掉漆 白促卓揆至立院報告

「中聯沙拉油致癌物超標處理疏漏多，衛福部長石崇良應下台，行政院長卓榮泰應到立法院進行專案報告！」民眾黨7日召開記者會指出，政府的「食安五環」看來都要靠民眾與在野黨，油品的管理並未嚴格按照SOP進行，未來應強化抽驗與通報機制，讓民眾更早知情。

同批油品濃度竟不同

前食安局長康照洲表示，台灣過去也曾發生地溝油、飼料油與混油事件，牽涉環境部、農業部與衛福部，因此當初行政院才會成立「食安辦」，並建立食品的三級品管：自主管理、外部機構與政府抽驗。此次中聯沙拉油苯駢芘超標，南僑雖有自主通報，但若能讓地方衛生局及早介入，事件就可以早2個月被發現。

「油品有致癌物不能只調查製程！」康照洲表示，油品產生的重金屬、戴奧辛與多氯聯苯危害都比苯駢芘高，主管機關應該擴大檢驗；民眾黨立委陳昭姿質疑，中聯油品6月11日後還經過2次篩檢，但同一批油品的濃度竟可差到2倍，更不用說4月時竟先將油品運出才再檢驗，相關流程疑問很多，應儘速釐清。

業者未遵守SOP

民眾黨立委邱慧洳不滿指出，政府過去多次強調「食安五環」，從源頭、生產、加強稽核、擴大黑心廠商責任與全民監督，若不是媒體與在野黨積極監督，如今政府可能還在睡覺，食安法規明定中聯為食用油關鍵業者，應定期追溯、強制檢驗並建立食安監測計畫，但業者並未按照此SOP進行管理，顯得食安管理漏洞百出。

「衛福部長石崇良4日原本還要到新竹，替民進黨新竹市長候選人莊競程輔選！」邱慧洳指出，後來看到情況不對勁才臨時取消，由經濟部長龔明鑫代替，但整件事食藥署與衛福部的處理荒腔走板，石崇良應該下台，而上任第一天就宣稱要讓民眾「吃得安心」的行政院長卓榮泰，應該針對此事到立法院進行專案報告、接受立委監督。

衛福部官員應請辭

國民黨文傳會主委陳以信也在國民黨召開的記者會指出，當初地溝油事件發生時，前總統馬英九不只召開國安會議，時任行政院長江宜樺還二度向社會公開道歉，相關官員也負起政治責任，當時的台南市長賴清德、立委蔡其昌等人都罵得很兇，如今發生食安疏漏，請賴總統比照辦理，相關官員應請辭負責。

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