獨／阻「鄭英耀們」輔選亂象 翁曉玲拋20日排審政務人員法

教育部長鄭英耀日前以身體不適為由缺席立法院教育及文化委員會，但被發現同日下午前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月同跑地方行程，遭疑請假輔選。國民黨立委、立法院司法法制委員會召委翁曉玲透露，她將在7月20日排案審查「政務人員法」草案，台灣的政務人員管理有待法制化，盼本會期就能完成逐條審查。

今年逢地方大選，部長級政務官如鄭英耀、經濟部長龔明鑫等，都曾跟民進黨籍參選人同台。翁曉玲日前提出政務人員法草案，主管機關為考試院，據草案第15條，政務人員執行公務時，不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，包括動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、旗幟、其他宣傳品或辦理相關活動；在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人的旗幟、徽章或服飾；動用行政資源，從事選舉、罷免或要求他人不行使投票權或為一定的行使。

政務人員也不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，從事包括邀集職務相關人員或其職務對象表達指示；動用行政資源，向公眾散布不實訊息；其他經考試院會同行政院以命令禁止之行為。行政資源是指行政上可支配運用的公物、公款、房舍、公共建築物或設施及人力等資源。違規者，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

翁曉玲說，她將在7月20日排審政務人員法草案。我國目前針對政務人員的權利義務沒有明確專法，都是準用公務人員相關法規，有些更是灰色地帶無法可管，例如為何政務人員請假長時間或代理長時間，跟他國相比，台灣的政務人員管理有待法制化。再者，推動政務人員法也不是創舉，早在考試院前院長關中還在任時已提出政務人員法草案，但行政院反對，才沒有繼續推動。

翁曉玲表示，到蔡英文時期，時任人事總長施能傑（現任銓敘部長）反對推動政務人員法，施當時的說法是政務人員法應該不是考試院主管，而是由行政院主管，考試院基本上沒有權力，或也不適合作為政務人員法的主管機關和推動機關，而當時行政院本身立場也是反對的。

翁曉玲表示，考試院一貫認為政務人員也是其負責主管的對象，卻因施能傑現為銓敘部長，不制定也不提案，所以才變成只有立委提出政務人員專法。政務人員跟公務人員的任務性質、角色有所不同，尤其大部分政務人員都是首長，本身具決策權，若行為不中立或偏頗，甚至怠惰、消極不執行職務或長期請假等，需要有清楚規定來規範，並明定必須要承擔起什麼責任，若有違規，後續要有什麼法律責任，最好明文化。

翁曉玲表示，希望能夠加速推動，至少在這個會期完成逐條審查，想必民進黨一定會反對，若國民黨跟民眾黨有決心推動，她認為是不會太難。