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賴清德：台灣要把AI半導體實力 轉化為國際競爭力
賴清德總統今天出席2026台灣創投暨私募投資年會，在致詞時表示，面對全球供應鏈重組、AI浪潮加速發展及地緣政治新局勢，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力。
賴清德也頒發終身成就獎給緯創資通董事長林憲銘，林憲銘一上台先開玩笑表示，「終身成就獎另外一個定義就是年紀老了，才有這個特權」。致詞時強調「AI不是泡沫，而是一個新時代」，並宣布再捐出120萬小時AI算力，今年累計提供240萬小時，希望協助新創與學界加速AI研發，同時也呼籲台灣不能只做AI硬體製造，更要成為AI應用大國。
出席的鴻海董事長劉揚偉則預告，集團將有半導體公司在台IPO，是從事IC設計相關公司，應該會在創新板掛牌。
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