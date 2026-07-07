快訊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：台灣要把AI半導體實力 轉化為國際競爭力

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
「2026台灣創投暨私募投資年會」今天舉行創投之星頒獎典禮，緯創資通董事長林憲銘 （右）獲終身成就獎，由賴清德總統（左）頒獎。記者胡經周／攝影
「2026台灣創投暨私募投資年會」今天舉行創投之星頒獎典禮，緯創資通董事長林憲銘 （右）獲終身成就獎，由賴清德總統（左）頒獎。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天出席2026台灣創投暨私募投資年會，在致詞時表示，面對全球供應鏈重組、AI浪潮加速發展及地緣政治新局勢，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力。

賴清德也頒發終身成就獎給緯創資通董事長林憲銘，林憲銘一上台先開玩笑表示，「終身成就獎另外一個定義就是年紀老了，才有這個特權」。致詞時強調「AI不是泡沫，而是一個新時代」，並宣布再捐出120萬小時AI算力，今年累計提供240萬小時，希望協助新創與學界加速AI研發，同時也呼籲台灣不能只做AI硬體製造，更要成為AI應用大國。

出席的鴻海董事長劉揚偉則預告，集團將有半導體公司在台IPO，是從事IC設計相關公司，應該會在創新板掛牌。

緯創資通董事長林憲銘今天出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，並獲頒終身成就獎。記者胡經周／攝影
緯創資通董事長林憲銘今天出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，並獲頒終身成就獎。記者胡經周／攝影

鴻海董事長劉揚偉（左）今天出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，在演講時預告，集團IC設計相關公司將在台IPO，應該會在創新板掛牌。記者胡經周／攝影
鴻海董事長劉揚偉（左）今天出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，在演講時預告，集團IC設計相關公司將在台IPO，應該會在創新板掛牌。記者胡經周／攝影

半導體 賴清德 投資 AI 算力

延伸閱讀

賴總統：打造台灣成亞洲那斯達克 轉化為科技籌資中心

鴻海董座劉揚偉預告 集團即將有新兵 IPO

中研院喊組生醫國家隊 總統：大力支持經費需求

緯創林憲銘看AI伺服器 北美市場需求旺、其他主權AI也開始興起

相關新聞

獨／阻「鄭英耀們」輔選亂象 翁曉玲拋20日排審政務人員法

教育部長鄭英耀日前以身體不適為由缺席立法院教育及文化委員會，但被發現同日下午前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月同跑地方行程，遭疑請假輔選。國民黨立委、立法院司法法制委員會召委翁曉玲透露，她將在7月20日排案審查「政務人員法」草案，台灣的政務人員管理有待法制化，盼本會期就能完成逐條審查。

賴清德：台灣要把AI半導體實力 轉化為國際競爭力

賴清德總統今天出席2026台灣創投暨私募投資年會，在致詞時表示，面對全球供應鏈重組、AI浪潮加速發展及地緣政治新局勢，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力。

民進黨再提中共民族團結法譴責案 藍白以人數優勢暫緩列案

立法院程序委員會今午召開會議，民進黨立法院黨團再提案譴責中共，在場委員對此表示異議，贊成、反對同票，立院程委會輪值主席翁曉玲以會議主席身分裁示反對，將民進黨團所提中共譴責案暫緩列案。

食藥署稱20％以下致癌油免下架 李四川：怎不見蘇巧慧提質疑？

中聯油脂的大豆沙拉油檢出一級致癌物（苯駢芘）超標，致癌油風波持續擴大，昨食藥署公布含量20%以下產品免下架，但台中市長盧秀燕稱恕難配合，只要有致癌物就不容許存在。今國民黨新北市長參選人李四川受訪表示，他遺憾的是對手蘇巧慧是立法委員，至今未對中央或食藥署提出質疑，難道跟民進黨台北市長參選人沈伯洋一樣，也認定此事都是地方的問題嗎？

公然侮辱、誹謗死者 藍委提修刑法加重罰金

立法院程序委員會今午召開會議，據現場議事日程草案，國民黨立委翁曉玲、林思銘、王鴻薇等提出「刑法第312條修正草案」，調高對於已死之人公然侮辱者的刑責，可處6萬元以下罰金，並增列加重構成要件，以廣播、電視、電子通訊、網際網路及其他傳播工具公然侮辱已死之人，或以電腦合成或科技製作不實影像等，加重其刑2分之1。

【重磅快評】賴清德奉上機會 盧秀燕擦亮食安人設

中聯致癌油引爆食安危機，賴清德總統昨天宣布相關油品下架原則，並強調中央與地方須密切合作，針對廠商疏失或通報延遲問題必定查辦到底，絕不寬貸，台中市盧秀燕今天馬上接球，除重罰業者，並宣布即使20%以下的加工製品也要下架，緊盯食安力道更勝中央，符合盧的一貫人設，引發政治效應值得觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。