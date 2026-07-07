民進黨再提中共民族團結法譴責案 藍白以人數優勢暫緩列案

立法院程序委員會今午召開會議，民進黨立法院黨團再提案譴責中共，在場委員對此表示異議，贊成、反對同票，立院程委會輪值主席翁曉玲以會議主席身分裁示反對，將民進黨團所提中共譴責案暫緩列案。

中國大陸自7月1日施行「中華人民共和國民族團結進步促進法」，凡被認定實施「破壞民族團結」或「民族分裂」行為，都可依法追究責任，且無國籍和地域限制，因此產生中國大陸可進行「長臂管轄」侵害人權的疑慮。

民進黨團今在立院程委會提案譴責中共，民進黨立委郭昱晴發言，質疑國民黨和民眾黨立委。她說，面對中國威脅台灣人民安全，為什麼選擇沉默？為什麼拒絕跟民主台灣、跟台灣人站在一起？

郭昱晴說，再次呼籲，國家安全不應該有藍綠之分，更不應該成為政治算計的工具，也希望在野黨拿出捍衛中華民國、守護台灣人民最基本的立場，勇敢向中國的威權擴張說不，不要胳臂往外彎。

之後，針對民進黨團提議，在場委員有異議並進行表決，贊成、反對均為9票，翁曉玲以會議主席身分裁示反對，再將民進黨團所提中共譴責案暫緩列案。