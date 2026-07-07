食藥署稱20％以下致癌油免下架 李四川：怎不見蘇巧慧提質疑？

中聯油脂的大豆沙拉油檢出一級致癌物（苯駢芘）超標，致癌油風波持續擴大，昨食藥署公布含量20%以下產品免下架，但台中市長盧秀燕稱恕難配合，只要有致癌物就不容許存在。今國民黨新北市長參選人李四川受訪表示，他遺憾的是對手蘇巧慧是立法委員，至今未對中央或食藥署提出質疑，難道跟民進黨台北市長參選人沈伯洋一樣，也認定此事都是地方的問題嗎？

李四川表示，食安的問題，當然一定要用最高的標準，他在103年當行政院秘書長的時候，中央因食安問題成立行政院食安辦公室，最重要就是食安源頭的管控。

李四川說，他比較遺憾的是他的對手當立法委員，好像到現在為止，沒有對中央、食安辦公室或是食藥署提出質疑，為什麼會產生這樣的問題？難道她也跟沈伯洋一樣，認定這個事情都是地方的問題嗎？希望對手能夠要求中央說明這一件事的緣由。